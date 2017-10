Magyar alkotást választottak Európa legjobb tévéfilmjének

Tasnádi István MEMO című produkciója kapta az elismerést a Berlinben rendezett Prix Europa fesztiválon.

Európa legjobb televíziós filmjének választották Tasnádi István író-rendező MEMO című filmjét a pénteken véget ért Prix Europa fesztiválon – írja az MTI.

Teljesen meg vagyok lepve és le vagyok döbbenve, hogy mi kaptuk ezt a díjat. Ez azt jelenti, hogy Európa legjobb televíziós filmje a Memo.

— mondta a rendező péntek este, a díjátadó után.

A Prix Europa a kontinens legnagyobb olyan fesztiválja, amely három médium európai terméséből ad válogatást. A minden évben október harmadik hetében megrendezett berlini fesztivál összesen 14 kategóriában díjazza az európai televíziós, rádiós és online műsorkészítőket és alkotásaikat.

Tasnádi István elmondta, hogy Európából több mint száz filmet neveztek a televíziós film kategóriába, amelyek közül 22 jutott be a döntőbe. A legjobbak közül az alkotókból álló zsűri választotta ki a nyertest.

Meg kellett nézni egymás filmjeit, majd vitáztunk róla és szavaztunk.

— fejtette ki a rendező.

Elmondta, hogy a tavaly bemutatott MEMO – amelynek forgatókönyvét is ő írta – az első filmje, és csak most kezdte el fesztiválkörútját, de bízik abban, hogy sok helyen bemutatják, és ez az elismerés újabb fesztiválmeghívásokat is jelent majd.

Nagy szükség van az ilyen díjakra, hogy felhívja a figyelmet egy filmre, hogy valamiért más, különleges, értéket képvisel. Egy díjazott filmre jobban odafigyelnek, mintha csak néhányszor lemegy egy tévécsatornán.

— fűzte hozzá.

A csütörtöki vetítésig Tasnádi István nem is számított rá, hogy ennyire jól szerepelnek majd.

Nagyon pozitív kritikát kaptam a zsűritől, nem is akartam hinni a fülemnek. Zárszóként a finn korelnök azt mondta: megint bebizonyosodott, hogy Magyarország mekkora filmes nemzet. Ekkor azt éreztem, hogy leesek a székről.

— idézte fel.

A szakemberek kiemelték a történet drámaiságát, a színészi játékot, a film atmoszféráját, a vágást és a képeit egyaránt.

A filmdráma, amelyet tavaly októberben a Duna televízióban mutattak be, és amely idén márciusban elnyerte a tévéfilmek kategóriájában a legjobb forgatókönyvért járó Magyar Filmdíjat is, egy ambiciózus pszichiáterről, Lónyai Péterről szól, aki a ritka mentális elváltozás, a hipermnézia jellemzőit kutatja, hogy ezáltal meg tudja gyógyítani Alzheimer-kórban szenvedő édesapját. A film producere Kálomista Gábor, a főbb szerepekben Lengyel Tamás, Molnár Áron, Haumann Péter és Holecskó Orsolya látható.

