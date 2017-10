Natalie Portman olyan lényeket lát, amiket nem tud szavakkal leírni

Az eredetileg forgatókönyvíró, ám a saját filmötletéből készült Ex Machinával három éve rendezőként is befutott Alex Garland második mozifilmjeként közeleg az Expedíció (Annihilation), amely Jeff Vandermeer 2014-ben megjelent, Nebula-díjas című sci-fi regényt dolgozza fel. A produkciónak szeptember végén jelent meg a teaser trailere, amelyet immár magyar felirattal is nézhetünk.

Az Agave kiadásában hazánkban is kapható Expedíció a Déli Végek-trilógia első része és arról szól, hogy létezik a Földön egy bizonyos X Térség, amelyet a hatóságok már évtizedek óta lezárva tartanak az ott tapasztalható bizarr jelenségek miatt. A Déli Végek nevű titkos ügynökség számos expedíciót küldött a hely felderítésére, azonban mindegyik tragikus véget ért. A legújabb, immár 12. expedíció csapata négy nőből áll: egy antropológusból (Gina Rodriguez), egy geodétából (Tessa Thompson), egy pszichológusból (Jennifer Jason Leigh) és egy biológusból (Natalie Portman). A küldetésük felderíteni a terepet és mintákat gyűjteni, feljegyezni minden tudományos megfigyelést a környezetről és egymásról, valamint mindenek felett elkerülni az X Térségben élő lényeket, melyeket még szavakkal leírni is lehetetlen.

Az első előzetes alapján izgalmasnak és hátborzongatónak ígérkező filmben a főszerepet játszó, Oscar-díjas Portman és a három legfontosabb mellékszereplőt alakító színésznő mellett az Arany Glóbusz-nyertes Oscar Isaac is játszik. Az Expedíció 2018. február 22-én fog megérkezni a magyar mozikba.