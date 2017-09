Ne higgyük, hogy a finnek nem panaszkodnak állandóan az oktatásra

A finn oktatás a világ legjobbjai között van, mégsem ülnek a babérjaikon, állandóan keresik az új utakat. És ahogy mindenhol, természetesen ott is állandóan elégedetlenkednek a szülők – épp ez mutatja, hogy az iskola az egyik legfontosabb hely az életünkben. De mit leshetünk el a finnektől, és vajon tanulhatnak-e ők is valamit tőlünk? Tényleg szabad a tanár onnantól, hogy magára csukta a tanterem ajtaját, vagy minden a rendszeren múlik? Na és mit kezdjünk az okostelefonokkal az iskolapadban? Ezekről is szó esik a Finnagora októberi rendezvényén, ahova 300 tanárt várnak szerte Magyarországról.

A finn oktatás nálunk is slágertémává vált az utóbbi években. Ugyan akadnak, akik a legutóbbi PISA-felmérések miatt már a finn csoda kifulladását vizionálják, a legtöbben még mindig a sikertörténet titkát próbálják megfejteni. És persze azt, hogy mindebből mit lehetne átültetni más országok oktatási rendszerébe. Az egyik kulcsszó egész biztosan a nyitottság, vagyis az, hogy a tanárok maguk is tudnak és akarnak fejlődni. Ne gondolják azt, hogy ugyanúgy kell tanítaniuk évtizedeken keresztül az újabb és újabb generációnak.

Ehhez persze nem árt, ha maga a rendszer is képes a tanulásra és a rugalmasságra. Ennek jegyében rendezik meg október végén a Learning Reloaded című egynapos eseményt, ahol több száz hazai tanár folytathat eszmecserét az oktatás jelenéről és jövőjéről. Érkeznek majd vidéki, budapesti, állami és egyházi iskolából, hisz a cél épp az, hogy minél teljesebb keresztmetszetét nyújtsák a magyar oktatásnak. Lesznek konkrét tippek és módszerek, és neves külföldi szakértők is tartanak előadást a finn reform tanulságairól. Az sem véletlen, hogy épp a tanároknak szól a meghívás, a szervezők ugyanis hisznek benne, hogy ők lehetnek a változás katalizátorai.

Mindenki elégedetlen

Egy oktatási rendszer megreformálása iszonyú nehéz és kényes folyamat. Mi azt akarjuk megmutatni, hogy a tanárok is tehetnek valamit, mindig van mozgásterük. A világ rendkívül gyorsan változik körülöttünk, most főleg a digitalizáció jelent kihívást, az iskolák alig tudnak lépést tartani a technikai fejlődéssel. A változás legfőbb bázisait a tanárok jelentik

– mondta Cita Högnabba-Lumikero, a budapesti Finnagora igazgatója, aki tisztában van vele, hogy egy nap alatt nem tudnak minden problémát megoldani, de szerinte nem is kell mindig megváltani a világot – olykor az apró változások is sokat jelenthetnek. Tökéletes renszer ugyanis nem létezik. Élt már Finnországban, Németországban, Svédországban és Magyarországon is, és egy közös dolgot vett észre ezekeben az országokban: mindenki az iskoláról beszél, és mindenki örökké elégedetlen. Az oktatásra még a sokak által irigyelt Finnországban is állandóan panaszkodnak a szülők, megy a vita, és ez így is van rendjén szerinte, hiszen ez mutatja: mindenki úgy érzi, van beleszólása abba, hogy milyen legyen a rendszer. „A dolgok sosem fekete-fehérek, mindenhol a szürke különböző árnyalataival találkozunk.”

Persze jó, ha tudunk tanulni másoktól. Az eredmények márpedig egyértelműen jelzik, hogy a finnek valamit jól csináltak az utóbbi évtizedekben. A PISA-rangsor ugyan nem mindenható, azt azért mégis mutatja, hogy az ország jó irányba indult, amikor új, szabadabb és rugalmasabb alapokra helyezte az oktatását a 60-as években. Merthogy a reformok előtt náluk is a poroszos iskola volt a modell, onnan jutottak el egy sokkal demokratikusabb felfogásig, ahol nem a hierarchia, a tekintély és az egységesen mért teljesítmény, hanem a tanárok és a diákok szabadsága áll a középpontban.

„Az első olyan generációba tartozom, amely már a 9 évfolyamos, egységes általános iskolába járt. Ez még akkor tesztüzem volt, és emlékszem, mekkora viták mentek erről” – mondja a 60 körüli Cita.

Szerinte azt látta be akkor a társadalom, hogy a minőségi oktatás alapvető emberi jog, amely mindenkinek jár.

Ráadásul a munkaerőpiac is profitál belőle, különösen egy kis országban, amely nem bővelkedik természeti erőforrásokban. Ilyen helyzetben nem marad más, csak a humántőke, egyetlen diákot sem szabad hátrahagyni menet közben. Ez a felállás nekünk is ismerős lehet valahonnan, van tehát mit okulnunk a finnek példájából.

Merjünk nagyot álmodni

Kreativitás persze nemcsak Finnországban van. Magyarországon is számos tanár dolgozik, aki próbál fejlődni és nyitott az újításokra – őket várják elsősorban a rendezvényre. Az persze már nehéz kérdés, hogy a tanároknak mennyi idejük és energiájuk jut minderre a magas óraszámok és a sok bürokratikus teendő mellett. A fő különbség talán az, hogy míg nálunk az újdonságok egyéni próbálkozások, addig Finnországban a rendszer kifejezetten támogatja az innovációt. A szervezők viszont hisznek abban, hogy az egyéni szándékok előbb-utóbb itt is kinőhetik magukat, és magasabb szinten is lehet eredményük.

Ez persze csak egy álom, de miért ne álmodnánk? A finn modell által inspirált tanárok formálhatnának egy közösséget, egyre többet tudnának meg az egészről, és rendszerszinten is meghonosíthatnák az elemeit. A 21. században ez nem olyan vad ötlet, ott a rengeteg eszköz. Pillanatok alatt létre lehet hozni egy Facebook-csoportot, ahol aztán beindulhat az információcsere

– mondja Bogdán Lilla, a Finnagora ügyvezetője, aki testközelből ismeri a témát, hiszen ő maga is tanár volt, és járt Finnországban is iskolalátogatáson.

Nagy különbségnek látta Magyarországhoz képest, hogy Finnországban senki sem aggódik azon, melyik iskolába kellene bejuttatnia a gyerekét. Mindenki számára természetes, hogy a legközelebbi suliba fog járni, hiszen az oktatás színvonala nagyjából egységes az egész országban. Azt gyakran tapasztalhatjuk, hogy itthon sajnos nagyon nem ez a helyzet. Egy másik eltérés, hogy a hazai oktatási reformok általában különböző szakmai csoportok lobbizásából állnak össze. Finnországban ez egy sokkal szélesebb körű párbeszéd, amelybe a tanárokat, a szülőket és magukat a gyerekeket is igyekeznek bevonni.

És persze az egyik legnagyobb titok az, hogy az oktatási reformok sikerét nem években, de még csak nem is kormányzati ciklusokban, hanem évtizedekben mérik.

Finnországban képesek voltak a politikai váltógazdaság ellenére is évtizedekig megőrizni az alapvető irányt. Folyamatosan vitázva, de elsősorban szakmai alapon hozva a döntéseket, ami itthonról nézve kissé sci-finek tűnik.

Nem kell finnül megtanulni

Ám itthon is vannak jó kezdeményezések, nem véletlen, hogy a rendezvényen a finn ötletek mellett a legjobb magyar módszereket is bemutatják majd. Az is fontos, hogy intenzív párbeszéd folyik az iskolai digitalizáció helyes útjáról, az állam erre a célra hozta létre a Digitális Pedagógiai Módszertani Központot. A folyamatos nemzetközi párbeszéd és a működő minták beépítése azonban nagyon fontos a rugalmassághoz.

Persze sokszor hallani, hogy mindez szép és jó, de a finn modellre nem lehet általános receptként tekinteni, mert csakis az adott társadalmi-gazdasági keretek között vezethetett sikerre. Vannak azonban tekintélyes pedagógiai szakértők, akik nem ennyire szigorúak a kérdésben. A kreativitásról szóló TED-előadásával híressé váló Ken Robinson például úgy szokott fogalmazni: nem kell finnül megtanulni, ahhoz, hogy átvegyük a finn rendszer elemeit. Szerinte minden ország rengeteget tanulhatna a kreativitást támogató finn iskoláktól. Épp az ő lánya, Kate Robinson lesz a budapesti rendezvény egyik főszónoka.

„A világ rengeteget változott az elmúlt száz évben, de az iskoláink sok szempontból nem tartottak lépést. Mi azt kutatjuk, hogy kellene kinéznie az oktatásnak a következő 100 évben, hogy érdekes, izgalmas és releváns maradhasson” – mondta a HundrED, az oktatási innovációt világszinten ösztönző finn szervezet videójában, amelynek ő a stratégiai vezetője. Amúgy épp a finn oktatási forradalom globális relevanciájáról fog előadást tartani október 25-én. A szervezők bíznak benne, hogy a párbeszéd nem erre az egyetlen napra valósul majd meg, hanem csak erősödni fog, és a tanárok egyre többet tanulhatnak majd egymástól.

