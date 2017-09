Több befejezés is készül a Trónok harca utolsó évadához

Az HBO elnöke szerint így akarják kivédeni, hogy idő előtt kiszivárogjon majd a sorozat lezárása.

Szeptemberben ért véget a továbbra is hatalmas népszerűségnek örvendő Trónok harca (Game of Thrones) hetedik évada, melyet követően az HBO már el is kezdte előkészíteni a nyolcadik, egyben utolsó szezon munkálatait.

Azt még nem fixálták, hogy mikor kezdik a forgatást, de a csatorna elnöke, Casey Bloys elmondása szerint azt már kitalálták, hogyan óvják majd meg a sorozatot (és a rajongókat) a befejezés kiszivárgásától: úgy, hogy több különböző lezárást is felvesznek.

Különböző változatokat fog felvenni a stáb a Trónok harca befejezéséhez, így senki sem tudhatja majd, mi is fog történni pontosan. Muszáj ezt csinálni egy hosszú sorozat esetében. Ha forgatunk, arról mindig tudnak az emberek.Ezzel a megoldással viszont em fognak rájönni, hogy mi is az igazi befejezés.

– árulta el Bloys a The Morning Call hírportálnak.

A Trónok harca folytatásával kapcsolatban jelen állás szerint annyi biztos, hogy a maga hat epizódjával a nyolcadik lesz a széria legrövidebb évada. Még júniusban merült fel, hogy akár egy évet is csúszhat a befejező szezon, így egyelőre az sem biztos, hogy jövő nyáron visszatérnek majd a westerosi kalandok.

Forrás: Mashable, fejléckép: HBO