Az ütős horrorok ősze elé nézünk

Nemcsak Stephen King AZ-ján retteghetünk a következő hónapokban.

Rég örülhettek úgy a horrorrajongók, mint most. Holnap kerül a mozikba a Stephen King kultikus regényéből készült AZ, amelynek már az előzetese is nézettségi rekordot döntött a neten, és az első kritikák szerint meg is érdemli a hájpot. Októberben pedig hozzánk is megérkezik Darren Aronofsky anyám! című filmje, amelytől maga a rendező is óva intette azokat, akik nem bírják a borzalmakat:

Csak emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy ez ugyanaz a fickó, aki a Reqiem egy álomértot és a Fekete hattyút is rendezte, a paraszint legalább olyan, vagy talán még magasabb van. A legtöbben rám sem akarnak nézni, mióta látták a filmet

A Jennifer Lawrence és Javier Bardem főszereplésével készült anyám! körül nagy volt a titkolózás, de a napokban debütált a Velencei Filmfesztiválon, és a kritikusok szerint nem túlzott a rendező. Az első cikkek “a mocsok őrjöngő ünnepélyének” és “émelyítően fenséges zűrzavarnak” nevezik a filmet. Ráadásul megérkezett egy újabb kedvcsináló a filmhez, amelyik kellően áthozza ezt a zaklatottságot, és arra is utalást tesz, hogy az élmény után soha többé nem merjük majd kinyitni az ajtót.

Címlapi kép: UIP Dunafilm