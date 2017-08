Nem baj, ha más vagy, attól még lehetsz boldog tini

A Netflix új sorozata ismét kilóg a szokásos tinifilmek sorából. Egy autista fiú szerelmét dolgozza fel, majd meglátjuk, mennyire sikeresen.

A Netflix ebben az évben ráerősített a gimis sorozatokra, és egyre több oldalról próbálja megközelíteni, mit jelent normálisnak lenni, és egyáltalán mennyire nehéz túlélni a tinédzserkort. A 13 Reasons Why (Tizenhárom okom volt…) bár nem tökéletesen, de meglehetősen ijesztően járta körül a bullyingot, hogyan cikizik halálra a középiskolákban azt, aki egy kicsit is más. Az új Netflix-sorozat, az Atypical (~ különc) pedig azt boncolgatja, hogy egy átlagos tininek is nehéz a gimi, hát még egy autista fiúnak, akinek szinte ismeretlen a nonverbális kommunikáció.

Az Atypical első évadának nyolc része augusztus 11. óta elérhető, és a történet középpontjában egy autista fiú, Sam (Keir Gilchrist) áll. Sam nem mondható átlagosnak, mindene az Antarktisz és a pingvinek. Erről bármennyit tud beszélni, ugyanakkor mint minden kortársa, ő is vágyik a szerelemre és a testi kapcsolatra.

Sam elhatározza, hogy kerít magának egy barátnőt.

Felrakja magát a netre, amit természetesen a szülei nem támogatnak. Illetve az anyja retteg, hogy mi lesz a fiával, ha kiderül, számára sokkal nehezebb lesz párt találni.

Egyelőre még nem fejeztük be a sorozatot, úgyhogy marad a nagy kérdés, mennyire sikerül a Netflixnek reális képet adni az autista emberek világáról. Hogy mennyire készül akár nekik a sorozat, vagy éppen mennyire zárja őket ki a közönségből. A premier után pár nappal már megjelentek olyan kritikák, amik azt igazolják, hogy mint a legtöbb hollywoodi produkciónak, az Atypicalnak sem sikerült helyesen ábrázolni a betegséget. A Bustle megkérdezett egy autista férfit, aki úgy fogalmazott, hogy a főszereplő kiválasztása sem volt okos húzás. Mint általában mindig, úgy Sam is egy fehér, heteroszexuális férfi. Matthew Rozsa szerint Sam tökéletesen beleillik abba a sztereotípiába, ahogy a filmgyártás látja a közösségüket. Akárcsak Sheldon például az Agymenőkből.

Rozsa azt mondta, Sam karaktere sokszor nem is az autistákra jellemző tulajdonságokat mutat, hanem szimplán erőszakos, és ijesztő a főszereplő.

Elképzelhető, hogy nem ez a megszólalás lesz az egyetlen kritika, mindenesetre jó irány a Netflixtől, hogy nem csak a Riverdale vagy a Hazug csajok társasága mutatja be, milyenek a tinédzserek. Komolyabb történetet érdemel a kamaszkor, legyen szó akár öngyilkosságról vagy autizmusról.