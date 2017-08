Ha bírod a Star Warst, ezután Lackfi Jánost is még jobban szereted majd

A József Attila-díjas író, költő legutóbb Arany János szellemében üzent az angliai magyaroknak, most pedig a Star Warsról írt egy rövid kis szösszenetet Facebook oldalára. Lackfi szemlátomást nosztalgikus állapotba került:

NEM TUDHATOM

Nem tudhatom, a Star Warsba mit gondol bele más,

nekem gyerekkorom e csillagoktól ragyás

kis bóvli, messzeringó űrkosz bugyutasága.

Ezen ámultam én, kiscsóka, szám kitátva,

s holtomban is talán bevillan ez a film.

Sivatag táj. Képembe néha adrenalin-

pörgető pillantással Leia bambul bele,

úgy izgatott, kétoldalt mért tárcsás a feje!

Tudtam, hogy összejönnek, a Han fiú meg ő,

ami csak fél siker, nem én vagyok a nyerő.

Gépen szálltak fölébe annak, mi stúdió,

s a gép vacak doboz volt, vaknak is látható,

mit rejtett az egész, hogy mégis oly lelkesen

ámultunk az üreske kis űr-történeten?

Tán Darth Vader maszkjában lappangott a titok,

zihált és szörcsögött, arctalan pampogott,

s galaxis-szerte munkát nem végzett senki sem,

lőttek, futottak, hitték, hogy én majd elhiszem,

hogy minden pusztítandó, s ki nem öl, odavész,

nincs idő termelgetni, meg aztán csenevész,

béna fickó, kinek puskája nem köp tüzet,

a legmenőbb meg kardot ránt, le nem lőheted.

És ott a légmotor, mely fatörzsek közt suhan,

szédülsz, micsoda kattant, olajozott roham…

Hát ki nem akart volna oxigén csónakán

ringni a semmiségben, mint legnagyobb vagány?

Volt vasrobot meg szőrmók, rücskös varangypofa,

és küldetés, megmentett világ, prófécia,

kis kölnimaradékkal hígított bölcsesség,

új bűnök, régi vétkek, meg zordon-bordon ég.

Leesett állú kölkök, tátogtunk bűntelen,

amcsi szupermarketben mennyi jövő terem,

s le is árazzák néha, sötét mozikban ontják,

csillogó cuccok és páncélok, Leia kontyát

feledni hogy lehetne, s ezt a zsibvásárt, ember!

Boríts el, Darth Vader most, éjszínű köpenyeddel!