Elpityeregte magát a kislány, annyira megörült Gal Gadotnak

Meg kellett vigasztalnia egyik ifjú rajongóját a Csodanőt (Wonder Womant) alakító színésznőnek a Comic-Con fesztiválon.

A WW jelmezbe öltözött kislány annyira megszeppent, mikor Gal Gadottal szembetalálta magát, hogy eltörött nála a mécses – ez látható a Variety videóján.

.@GalGadot shared a moment with a young Wonder Woman cosplayer while signing autographs with the Justice League at San Diego @Comic_Con pic.twitter.com/KZhucQd0yC

— Variety (@Variety) July 22, 2017