Bosszúállók, álljatok félre: érkezik a Föld leglazább szuperhőse

Ő nem más, mint a Kullancs, aki egy fergeteges akció- és vígjátéksorozatban fog újjáéledni. Trailer.

Nyilán sokan emlékeznek még az 1994 és 1997 között futott A Kullancs (The Tick) című rajzfilmsorozatra, amely noha csupán három évadot (és 36 epizódot) élt meg, a sajátosan agyzsibbasztó humorának köszönhetően mégis világszerte roppant népszerűvé vált, mi több: utólag kultstátuszba is emelkedett.

A legtöbb szuperhőshöz hasonlóan eredetileg képregényekből származó Kullancs figuráját 2001-ben már egyszer megpróbálták élőszereplős formában is eladni, azonban a Patrick Warburton címszereplésével készült széria nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért egy évad után elkaszálták.

Eltelt 15 év és az egyre több saját gyártású produkcióval jelentkező Amazon tavaly bejelentette, hogy ők is szerencsét próbálnak a különc Kullanccsal, akinek az élőszereplős szériáját rebootolva akarják újra megszerettetni a hőst a nézőkkel. Az azóta leforgatott és szimplán csak a The Tick címet kapó szériának most kijött az első előzetese, amely nemcsak azt igazolja, hogy a kiváló orgánumú Peter Serafinowicz remek választás volt a főszerepre, de azt is, hogy ez egy bizarr, de mókás és vagány sorozat lesz.

A jobbára ismeretlen színészek mellékszerepésével készülő The Tick első évadának hat epizódból álló első fele augusztus 25-én fog elérhetővé válni az Amazon Prime-on. A szezon ugyancsak hatrészes második felét pedig majd valamikor 2018 elején fogják bemutatni.