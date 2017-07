Trump sokkal jobban hasonlít Gollamra, mint gondoltuk

Trump még a South Park alkotóinak is feladja a leckét

Oké, küllemében Donald Trump igencsak eltér A gyűrűk ura kettős megítélésű teremtményétől, és hát eleve hogyan is merészelnénk az amerikai elnököt egy mindentől rettegő, emberi mivoltából kivetkőzött, megszállott lényhez hasonlítani. De azt azért be kell látni, hogy egészen hitelesen hangzik, amint Andy Serkis, aki annak idején a filmekben megformálta Szméagol/Gollamot, Trump tweetjeit Gollam stílusában olvassa fel.

A magánszámra a Stephen Colbert-féle The Late Night Show-ban került sor, és hidegrázósan életszerű – no meg hatalmasan vicces lett. Már várjuk a videót, melyben valaki Donald fejét montírozza a drágaszágot sziszegő Gollam testére (avagy ennek bármilyen hasonló alternatív verzióját), addig is íme a Serkis produkciójáról készült videó, 3:45-től kezdődik a buli.