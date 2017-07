Wonder Woman már Deadpoolnál is sikeresebb

Világszerte június eleje óta játsszák a mozik a Warner Bros. és a DC legújabb és eddigi legsikerültebb közös produkcióját: a Wonder Womant, amelynek összbevétele mostanra már 745 millió dollárra rúg.

Ebből 368 milliót csak az Egyesült Államokban szedett össze, márpedig ezzel immár nemcsak a Warner eddigi legprofitálóbb szuperhősfilmje (a Batman Superman ellen 330 millióval második), de

még a kirobbanó sikerré vált Deadpoolt is megelőzte, miután a mutánsmozi tavaly 5 millióval kevesebbet gyűjtött a tengerentúlon.

Az utóbbi “mérföldkövet” a hétvégén sikerült átlépnie a Csodanő-filmnek és a nagy hír a közösségi médiában is aktív Deadpool fülébe is eljutott, aki volt olyan jó fej és a Twitteren gratulált az amazonnak.

The Merc may be filthier, but her B.O. is stronger. Congrats #WonderWoman. pic.twitter.com/jhP1hRAKlY

— Deadpool Movie (@deadpoolmovie) July 11, 2017