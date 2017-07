Hátborzongató posztert kapott a Stranger Things 2. évada

Tavaly az év meglepetéssorozatává vált a Netflix égisze alatt készült Stranger Things, amelybe rövid időn belül rengetegen beleszerelmesedtek. Nem is csoda hát, hogy a videómegosztó már augusztus végén bejelentette a folytatást, amelyhez aztán februárban meg is jelent a hangulatos és para első előzetes.

Az elmúlt hónapokban aztán nem érkezett új kedvcsináló a szériához, mígnem aztán most váratlanul felkerült a világhálóra a második évad posztere, amely már önmagában irtó félelmetesen néz ki.

És a plakát még semmi, mert a sorozat Twitterén még egy rövid, de izgalmas promóvideó is megjelent:

Some doors can't be closed. #StrangerThings2 arrives on October 27. pic.twitter.com/NALL5HQalg

— Stranger Things (@Stranger_Things) July 11, 2017