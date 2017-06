Elkészült az idei Pride beharangozó kisfilmje

Bárhogy dönt is a rendőrség, nem lesz lezárás a Pride-on – mondja a szóvivő, aki a korábban kordont bontó Orbán Viktor szavait idézte. Azt is mondja, a szabad vonulás nagy vizsga lesz a magyar demokrácia számára, és nem hagyják magukat megfélemlíteni szélsőséges szervezetek által. Szóba került a Vona Gábor elleni melegvád is. Nagyinterjú Karlik Cintiával.