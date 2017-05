Sírva röhögős lesz Ryan Reynolds és Samuel L. Jackson akcióvígjátéka

A Sokkal több mint testőrben Reynolds a kibírhatatlan Jacksont igyekszik majd megvédelmezni.

Már a teaser trailerét is imádtuk, mire most megérkezett a teljes előzetes a The Hitman’s Bodyguard című akcióvígjátékhoz, amely itthon majd a Sokkal több mint testőr keresztség alatt fog futni a mozikban.

A nemcsak vicces, de zúzós új trailer mellett kijött a produkció posztere is, amely remekül illusztrálja, mennyire lesz komoly Ryan Reynolds és Samuel L. Jackson közös mozijának hangvétele.

A Red Hillt és a The Expendables – A feláldozhatók 3-at is rendező Patrick Hughes filmje arról fog szólni, hogy a Reynolds által megformált vérprofi testőrt megbízzák a Jackson alakította világklasszis bérgyilkos megvédésével. Na persze ez egyáltalán nem lesz egyszerű, ugyanis kiderül, hogy a legutolsó “munkája” következményeként Jacksont a fél világ el akarja majd eltenni láb alól. Ráadásul ennyivel nem érnek véget a nehézségek, amelyek másik felét Jackson figurája jelenti, ugyanis már a páros megismerkedésekor ki fog derülni róla, hogy enyhén szólva is szeszélyes, a stílusa pedig jóformán elviselhetetlen.

A főszerepekben parádézó Jackson és Reynolds oldalán sem akármilyen színészeket láthatunk majd a filmben: Salma Hayek, Gary Oldman, Elodie Yung és Richard E. Grant fogják játszani a mellékszerepeket.

A Sokkal több mint testőr augusztus 24-én fog megérkezni a hazai mozikba.