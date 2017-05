Nemzetközi elismerést kapott a Campus Fesztivál

A legfontosabb európai minősítő szervezet értékelte a debreceni rendezvényt.

Nemzetközi szintű elismerésben részesült az idén tíz éves Campus Fesztivál, a legkomolyabb európai minősítő szervezet, az EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) a legmagasabb szintű minősítést adta a debreceni rendezvénynek.

Az értékelésnél fontos szempont volt, hogy a Campus kulcsszereplő a kelet-magyarországi fiatalok elérésében és minőségi időtöltést biztosít zenei felhozatalával és a fesztivál kísérőprogramjaival.

A fesztivál az elmúlt évek során számtalan esetben bizonyította, hogy fontos számára a különleges kulturális tartalom közvetítése, 2014-ben már Artisjus- díjat is kapott, és most az európai szervezet is elismerte a rendezvényszervezők tevékenységét. A Campus ezzel a magas művészi minőséget képviselő, lokális, nemzeti és nemzetközi szinten is szignifikáns hatással bíró fesztiválok sorába léphetett, azaz a külföldön is elismert nyári rendezvények közé került.

Ez egyfajta születésnapi ajándék a jubiláló Campusnak, és kijelenthetjük, hogy az elmúlt tíz éves, folyamatosan építkező munkának az elismerése. Ez az eredmény minden közreműködőnknek, partnerünknek köszönhető, nem csak mi, de a fesztivállal szorosan együttműködő Debreceni Egyetem is büszke, hogy kulturális-közösségi vonalon, nemzetközi szinten is kezdik a fesztivált jegyezni. Évről évre erősödik a nemzetközi vendégeink száma és ezzel ezt a tendenciát is értékelték most. Ez elsősorban szakmai elismerés, de a közönség felé jelzés is egyben, hogy elindultunk egy bizonyos irányba.

– mondta Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgató.

A Campus legfontosabb értéke a minőségi kultúra, a zenei sokszínűség, ezzel együtt a fiatal tehetségek és az utánpótlás felkutatása, valamint szerepeltetése. Így idén csatlakozott a Nagy-Szín-Pad! „tehetségmutatóhoz” is a fesztivál, a Nagy-Szín-Pad! nyolc résztvevője meghívást kapott Debrecenbe is.

Debrecen az ország turisztikai régióinak egyik központja, a Campus Fesztivál pedig az ország egyik legnagyobb nyári könnyűzenei eseménye, ahol tavaly 98 ezren buliztak. A legnépszerűbb hazai előadók mellett a Campus vendége lesz a fesztiválok császára a The Prodigy, a világot igen rövid idő alatt meghódító dán Lukas Graham, a berlini DJ-producer Alle Farben, jön Charlott Boss, azaz Nod One’s Head az egyedi hangzást képviselő énekesnő, illetve a kilencvenes évek legnépszerűbb eurodance párosa a 2 Unlimited is. A Campus Fesztivál az elmúlt évekhez hasonlóan a Nagyerdei Stadionban és környékén egyedülálló infrastruktúrával várja a látogatókat július 19-től 23-ig, immár tizedjére.

További információt az idei Campusról a fesztivál honlapján és a Facebook-oldalán találsz.

Forrás és fotó: Campus Fesztivál