Elképesztő látványorgia a Setét Torony előzetese

Megérkezett a Stephen King regénysorozatán alapuló mozi trailere, amelyben a fegyverforgató hőst alakító Idris Elba viszi a prímet.

A 2008-as A tetovált lány forgatókönyvéért BAFTA-díjra is jelölt Nikolaj Arcel rendezésében készül a The Dark Tower című fantasy kalandfilm, amely Stephen King nyolcrészes regényciklusát: A Setét Tornyot fogja feldolgozni. Évekig bizonytalan volt, hogy egyáltalán lesz-e valami a produkcióból, amelyet aztán tavaly hivatalosan is elkezdtek forgatni és miután már az utómunkálatokat tapossa, nemrégiben érkezett belőle néhány fotó, ma pedig előbb megjelentek az első képsorok, majd végül befutott az első előzetes is.

A jelenleg már az utómunkálatokat taposó A Setét Torony hőse a Roland Deschain nevű fegyveres, aki a valamennyi létező és lehetséges világ középpontját jelentő tornyot védelmezi a Fekete Ruhás Férfitól (Matthew McConaughey), aki pedig maga a megtestesült gonosz. Az adaptációban a Golden Globe-díjas Idris Elba alakítja Deschaint, mellette és McConaughey mellett pedig olyan remek színészek formálják meg a mellékszereplőket, mint Abbey Lee, Jackie Earle Haley, Fran Kranz és Katheryn Winnick.

A Setét Torony egy nappal az amerikai bemutató előtt: július 27-én fog a magyar mozikba kerülni.