Katasztrofális állapotok, óriási botrány a gazdagok fesztiválján

Elkezdődött a Fyre Festival nevű rendezvény a Bahamák egyik szigetén, a Great Exumán.

Az új luxusbuliról papíron azt kell tudni, hogy Ja Rule rapper a főszervezője, a zenei felhozatalban Blink-182, Skepta és Rae Stremmurd neve is feltűnik, és olyan szupermodellek és celebritások promózzák, mint Bella Hadid, Chanel Iman, Kendall Jenner vagy Emily Ratajkowski.

De a lényeg most nem is ez, hanem, hogy a rendezvény, amely hivatalosan zenei, kulturális és gasztroélményeket kínál a résztvevőknek, egyelőre kissé máshogy alakul – ahogy az egyik kommentelő mondja: az „internet gazdag gyerekei” és A Legyek ura kombinációja.

Röviden: katasztrófa.

Nézzük, mit kínál eddig a két hétvégén át tartó rangos zenei eseménysorozat, amelyre 4.000-12.000 dollárért (1,1 millió – 3,4 millió forint) lehet bejutni, és ahová a résztvevők egy része jókora csúszással érkezett a repülő késése miatt:

A „séfek felügyelte gasztrosátrak” kínálatát pedig ezzel a fotóval illusztrálta egy résztvevő:

The dinner that @fyrefestival promised us was catered by Steven Starr is literally bread, cheese, and salad with dressing. #fyrefestival pic.twitter.com/I8d0UlSNbd

