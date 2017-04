10 filmes, akit nem ismersz, pedig kellene

Akár ezeket a színészeket is láthattuk volna a Csillagok háborúja főbb szerepeiben

A reflektorfény sem az a kimondottan igazságos alkat, itt van például egy halom színész és rendező, akiknek igazán kijárna a hírnév, mégsem így alakult. Pedig rengeteg izgalmas arc nyüzsög az álomgyárban, akik igazán frissítően hatnának az ugyanazt a két-három tucat filmest rotáló hollywoodi showbusinessben. Mutatunk párat.

Lexi Alexander

Lexi valakinek nagyon a begyében lehet. Őt ugyanis már második filmjéért, a Johnny Flyntonért Oscarra jelölték, következő filmje, a Huligánok szintén kapott néhány fesztiváldíjat, és az ígéretesen alakuló karrierbe még egy alacsony költségvetésű Megtorló-film, A megtorló: Háborús zóna is belefért, igen, a Marvel-hősről, megmutatva, hogy a csajoknak is simán megy ez a szuperhős-téma. Ennek ellenére azóta összesen rendezett valami hat epizódot hat különböző tévésorozathoz.

Anthony Ingruber

Hallottad már ezt a nevet? Jó eséllyel soha. Pedig Anthony olyan szinten hasonlít karakterében, sőt még hangjában is Harrison Fordra, hogy egy filmben az ő fiatalabb verzióját alakította. Így aztán adná magát az ötlet, hogy ő legyen a készülő Han Solo-film címszereplője. Aha, igen, ehhez képest még be sem hívták a szereplőválogatásra.

Karl Pilkington

Hacsak nem vagy óriási, keményvonalas Ricky Gervais-rajongó, esélyesen nem hallottad még Pilkington nevét. Pedig óriási figura, igazi multitálentum: komikus, író, producer, műsorvezető és színész is. Alanti videóban egy egész órában ismerkedhetsz vele.

David Koechner

Tipikusan az a színész, aki a végtelenhez konvergáló számú tévés és mozis produkcióban tűnt fel, mindenben remek volt, fergetegesen sokoldalú, de valamiért mégis mindig a második vonalban maradt, talán épp azért, mert nem feküdt rá egyik vagy másik karakterszerepére. Akárhogy is, belőle is jó volna többet látni.

Jay Baruchel

A színész bármit el tudna játszani, mégis, alkatilag csak a sovány, béndzsa srác karakterét kapja meg, még szinkronhangként is: ő volt az Így neveld a sárkányodat főszereplőjének eredeti hangja.

Clancy Brown

A színésznek olyan bitang gonosz hangja van, hogy egyebek mellett magát Lex Luthort is szinkronizálta egy időben. Róla azért nem mondhatjuk, hogy nem szerepel, mert igen tekintélyes filmográfiája van, de jó volna őt is többször látni az első vonalban.

Evanna Lynch

Oké, őt talán néhány százezren azért ismerik, főként a Harry Potter-rajongók közül, ő volt ugyanis a filmek hóbortos boszorkánylánya, Luna Lovegood. De épp ezért nem értjük, miért nem szerepeltetik azóta többet, aki azt a végtelenül furcsa karaktert is el tudta adni, az igazán megérdemelné, főleg tekintve, hogy Evanna valójában sosem tanult színészetet, egyszerűen csak ösztönösen tehetséges. Azt sem mondhatja Hollywood, hogy nem elég szép, ilyen tejfelszőke, porcelánbőrű színésznő mindig jól jön az álomgyárban.

Ruby Rose

A harmincéves színésznő még csak pár éve kezdte karrierjét, mégis máris olyan produkciókban szerepelt, mint az új xXx-film vagy az Orange is the New Black. Őérte még nem kongatjuk nagyon a vészharangot, mert még előtte van minden, de azért tessék belehúzni, kedves Hollywood.

Jonathan Hyde

Ő azért járt már a reflektorfényben, pl. a Titanicban is szerepelt, mint irritáló milliomos, de jó ideje csak nem különösebben izgalmas szerepeket kap.

Michelle McLaren

Aligha hallottad már a nevét, pedig ő rendezte a Breaking Bad és a Trónok harca legizgalmasabb epizódjait. Valaki adjon neki egy mozifilm-rendezést, de ízibe’.

via Cracked