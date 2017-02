Folytatást kap Shyamalan új pszichothrillere

Hetek óta vezeti az amerikai (és a magyar) bevételi toplistát az M. Night Shyamalan nagy visszatérőfilmjeként is emlegetett Széttörve (Split), amely most az indai származású rendező új Twitter-bejegyzése alapján nagyon úgy tűnik, hogy folytatódni fog.

I have an 11 page outline for my next film in my bag. I can't tell you what it is, but If you've seen #Split…

— M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) February 4, 2017