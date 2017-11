Még több szénnel kevesebb a szexuális erőszak, mondta az amerikai miniszter

Rick Perry energiaügyi miniszter afrikai élményeit egészen speciálisan dolgozta fel. Szerinte a fény megvéd az erőszaktól.

Egészen szürreális logikai láncot állított fel Rick Perry amerikai energiaügyi miniszter, aki a fosszilis tüzelőanyagok ügyét összekötötte a nemi erőszak problémakörével. A Hill szerint Perry épp nemrégi afrikai útjáról számolt be egy energiapolitikai beszélgetésen. Afrikában szóba elegyedett egy lánnyal, aki közölte vele, milyen fontos neki az energia, mivel csak a tűz fényében tud olvasni, ott van elég fény ehhez.

Ugyanakkor a szexuális támadások nézőpontjából is [fontos ez].

Ezt azzal indokolta, hogy ha égnek a fények, megjelenik a tisztesség is, magyarán szerinte csak sötétben történnek rút dolgok. Hozzátette, szükséges a fosszilis (tehát a nem megújuló) energia eljuttatása Afrika félreeső falvaiba is, és ennek pozitív szerepe lesz az emberek életében. Mindez nem meglepő annak fényében, hogy Donald Trump elnök is szeretnék exportálni az amerikai olajat, gázt és szenet.

Full Perry quote on fossil fuels/sexual assault pic.twitter.com/KH6pyApIYU — Timothy Cama (@Timothy_Cama) November 2, 2017

