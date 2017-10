Trump nem akadályozza meg a Kennedy-akták nyilvánosságra hozatalát

Donald Trump amerikai elnök nem fogja megakadályozni, hogy a nyilvánosságra kerüljön az összes olyan akta, amely John F. Kennedy egykori amerikai elnök gyilkosságával kapcsolatos. Ezt egy Twitter-üzenetben közölte szombaton. Trump ezzel reagált a Politico honlapján pénteken megjelent cikkre, miszerint ő akadályt fog gördíteni a publikálás elé.

Subject to the receipt of further information, I will be allowing, as President, the long blocked and classified JFK FILES to be opened.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 21, 2017