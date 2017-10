Arra nevelnek a szcientológusok iskoláiban, hogy ne kérdezz és ne gondolkodj

Jenna Miscavige Hill szcientológus családba született, szcientológusok között nőtt fel és csak lassan ébredt rá, hogy mennyire szabadabb a világ odakint.

Szerdán rendőrök szállták meg a szcientológusok székházát a budapesti Váci úton, ahol állítólag a rendőrök több „vallatószobát” és egy hazugságvizsgálóhoz hasonlító tárgyat is találtak. A rendőrök után az adóhatóság emberei is átvizsgálták a székházat, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) pedig 40 millió forintos bírságot szabott ki rájuk tiltott adatkezelés miatt.

A NAIH egy bejelentés után kezdett el vizsgálódni, amelyben azt írta a panaszos, hogy élete nehéz időszakában kapott segítséget a szcientológusoktól, akikkel olyan személyes információkat osztott meg, amiket csak legközelebbi barátai ismertek. Évekkel később úgy döntött, kilép a szervezetből, és kérte a vele kapcsolatos dokumentumok kiadását. Azon túl, hogy a kérését nem teljesítették, attól is tartott, hogy ha szakít a szervezettel, felhasználhatják ellene az írásban rögzített, érzékeny információkat. A kérelem elutasítására és kiszolgáltatottságára tekintettel végül nem mert kilépni.

Ennek a panaszosnak a története jól mutatja, hogy ha valaki egyszer szcientológus lesz, nagyon nehéz új életet kezdenie. Főként akkor, ha valaki beleszületik a különleges közösségbe, így sohasem látott másféle életet.

Ráadásul ahhoz, hogy valaki egyre feljebb lépjen a spirituális létben és elérje a „clear” (tiszta) állapotot, tanfolyamokat kell elvégeznie, ez pedig pénzbe kerül. És ha valaki már egy tetemes összeget befizetett valamire, nehezen ismeri el, hogy semmi értelme nem volt.

Kilépős sztorikból éppen ezért nincs túl sok, de azért az elmúlt tíz évben akad néhány példa. Az egyik legérdekesebb talán Jenna Miscavige Hillé, aki 2013-ban írt könyvet az élményeiből. A szcientológusok élén jelenleg is az ő nagybátyja, a Tom Cruise-zal mély barátságot ápoló David Miscavige áll. Az egyház alapítója, L. Ron Hubbard (LRH) 1986-ban meghalt. Illetve: az általa alapított vallás szerint egy magasabb létformává alakult át.

Szcientológus dinasztia

Jenna Miscavige Hill 1971-ben született harmadik generációs szcientológus családba. Kétéves korában szülei úgy döntöttek, hogy elköltöznek az Egyesült Államok keleti partvidékéről Kaliforniába. Egészen addig jól fizető állásuk volt egy helyi szoftvercégnél, átlagos külvárosi életet éltek, aztán 1985-ben apja, az ifjabb Ron Miscavige ellátogatott az egyház Floridában található spirituális központjába, ahol a hívek rendszeresen heteket, sőt hónapokat töltenek el.

Ron Miscavige éppen akkor utazott Clearwaterbe, amikor a szcientológusok masszív toborzókampányt folytattak, hogy új embereket találjanak a Sea Orgba. Ez a „speciális alakulat” annyiban különbözik az átlagos hívek közösségétől, hogy tagjai rangjelzéseket kapnak, mint a tengerészetben, valamint egyenruhát kell viselniük. Ezen kívül alá kell írniuk egy szerződést, hogy a testükben lakozó úgynevezett thetán (ez a szcientológusok válasza a lélekre) egymilliárd évig szolgálja majd a Sea Orgot és vállalniuk kell, hogy heti hét napot dolgoznak, mindössze 15 – 45 dolláros heti fizetésért (ez maximum 12 ezer forint).

Miután mindkét szülő úgy döntött, hogy megújítja korábbi tagságát a Sea Orgban, Jenna családja Kaliforniába költözött. A szülők csak később vallották be, hogy ez volt életük legrosszabb döntése, bár akkor úgy érezték, valami fontos és értékes dolgot tesznek. A New Hampshire állambeli Concordban található négy hálószobás álomotthonuk után Los Angelesben először egy rossz környéken található, sötét, dohos, lepukkant két szobás lakást kaptak. Jenna és 9 éves bátyja, Justin többnyire akkor voltak egy légtérben a szüleikkel, amikor azok hazamentek aludni.

Kalifornia

A Miscavige-gyerekek a szcientológus „iskolába” kezdtek járni, és csak akkor tűnt fel, hogy mennyire ritkán látják a szüleiket, amikor megtudták, hogy a Miscavige-házaspárt áthelyezték máshova, hogy „fontos Sea Org”-munkát végezzenek. Így a négyéves kislány és a 11 éves kisfiú nevelését gyakorlatilag a szcientológiai egyház vette át. Elküldték őket a Ranchre, a szcientológus gyerekeknek készült bentlakásos iskolába. Jenna érkezésekor a szobák nagy része még nem is volt készen, ezért a gyerekek egyik feladata az volt, hogy az épületeken dolgozzanak, például kifessék a falakat, kigazolják az udvart. A rossz körülményeket mutatja, hogy az izolációs szobában csak betonpadló volt, azon pedig egy matrac: ide küldték azokat, akik betegek voltak, nehogy megfertőzzék az egészséges gyerekeket.

Jenna könyvében azt írta, hogy eleinte szeretett a Ranchen élni, mert mindig volt tennivaló, és sokat lehetett kint a természetben. Szombatonként Jennáékat elvitték a szüleikhez az egyház egy másik szervezeti egységébe, ahol a lakásuk volt. Ilyenkor filmeket kölcsönöztek és hasonló korú gyerekekkel filmet néztek, míg a szüleik haza nem értek éjfél körül, hogy aztán még a vasárnap délelőttöt együtt tölthessék.

Fél évvel a Ranchre érkezése után egyik napról a másikra minden megváltozott. Szigorú napirendet vezettek be és három csoportra osztották őket: gyerekek (legfeljebb 6 évesek), előkadétok (7-től 9 évesek), kadétok (9-től 16 évesek). Jenna az utóbbi kategóriába került és rögtön aláíratták vele az egymilliárd éves szerződést. Akkortól a Ranch inkább hasonlított katonai kiképzőközpontra, mint egy iskolára, az egyetlen szabadidős tevékenység lényegében a szülői látogatás maradt.

Minden reggel fél hétkor ébresztettek minket. Amint valaki felébredt [a szobánkból], ki kellett mennie az udvarra és elkiáltania magát, hogy ébresztő! Hét óráig el kellett készülnünk, és kitakarítani a szobánkat, felseperni, kivinni a szemetet. Nekem a fürdőszobát kellett kitakarítanom. Az egyenruhánkat is naponta ellenőrizték, ezért ki kellett tisztítani a cipőnket, be kellett tűrni a pólónkat. Ha volt rajta lyuk, egy pulcsival próbáltuk meg eltakarni.

Hét órakor felsorakoztak a különféle egységek, majd névsorolvasást tartottak. A késést semmilyen formában nem tolerálták, büntetés járt érte, például egy vödör jeges vizet borítottak az illető fejére. Azt is megnézték, hogy valakinek nem büdös-e a lehelete vagy a hónalja, esetleg nincs-e tetű a hajában. Itt sem tűrték a kihágást, és szintén különféle szankciók jártak érte: egy szobát olyan alaposan kellett kitakarítani, hogy ha valaki fehér kesztyűben végighúzta a kezét, az ne legyen piszkos. Vagy a megbüntetett gyereknek egy olyan elhagyatott épületben kellett töltenie az éjszakát egy matracon, amely tele volt denevérekkel.

A vizsgálat után következett a kínai iskola, vagyis szó szerint meg kellett ismételniük a tanárok által elmondott L. Ron Hubbard-idézeteket.

Utólag visszanézve, ez a gyakorlat arra volt jó, hogy ne kérdezzünk vissza, ne gondolkodjunk, és fogadjuk el az ott hallottakat.

Iskola után kellett elvégezni a személyre szabott feladatokat, ilyen volt például az az udvar rendben tartása vagy a vitaminok kiosztása a többi gyereknek. Ezt követte a reggeli, majd újabb fizikai munka – még kőkerítést is építtettek a Ranch lakóival. Ebéd után matekot, földrajzot, olvasást, írást, és történelmet tanultak, de nem tanári segítséggel, hanem maguktól, tankönyvekből. A gyerekeket naponta ellenőrizték az úgynevezett e-méterrel, amely hazugságvizsgálóra hasonlító készülék (ilyet találhattak Budapesten is a rendőrök). Ennek egyik funkciója az volt, hogy felmérjék, a tanulók megértettek-e minden szót, amit aznap hallottak. Ha nem, addig kellett tanulni a szó jelentését és használatát, amíg az e-méter szerint át nem ment az üzenet. Este újabb névsorolvasás és valamilyen sport következett, majd vacsora, és bevezetés a szcientológia tanaiba. Villanyoltás fél tízkor volt.

Florida

Jenna 12 éves volt, amikor a Ranchről a floridai központba utazott, mert kiválasztották arra, hogy részt vegyen az auditorképzésen. Az auditorok azok, akik az e-meter használatával a legbensőségesebb titkait is kiderítették a híveknek. Ezek a mérések elengedhetetlenek ahhoz, hogy valaki feljebb jusson a spirituális ranglétrán.

Az édesanyja már egy ideje a clearwateri szcientológus épületkomplexumban élt és Jennát megdöbbentette, hogy mennyivel jobb körülményeket biztosítanak ott, mint a Ranchen, például rendes lakások voltak és senkinek nem kellett kemény fizikai munkát végeznie. A képzés egyik első feladatáról így írt könyvében:

Egy széken kellett ülnöm egy fal előtt, amelyre LRH [L. Ron Hubbard]-idézeteket ragasztottak fel. Egy órán keresztül kellett néznem a szavakat. Ha közben elfáradtam, köhögtem, félrenéztem vagy elaludtam, újraindult az óra. A végső cél az volt, hogy jó tanuló váljon belőlem, és ez a gyakorlat felkészített azokra a feladatokra, amelyekkel ezt el tudtam érni.

A képzés további része volt, hogy LRH-hangfelvételeket kellett hallgatni és szó szerint megtanulni a szabályokat. Ezt teszt követte, amelyen akkor ment át valaki, ha nem csak helyesen, hanem kapásból, gondolkodás nélkül válaszolt a kérdésekre. Jenna lelkesedése egyre csökkent, bár időközben megismerkedett egy Martino nevű fiúval, akivel egyre több időt töltöttek együtt. Keserédes kapcsolat volt, mert miközben nagyon jól kijöttek egymással, Jenna rájött, hogy mennyire kontrasztban áll a Martino mellett érzett szabadság az élete többi részével. Amikor kiderült, hogy csókolóztak, Jenna büntetést kapott, Martinót pedig soha többet nem látta.

Ausztrália

Mivel Jenna Miscavige a szcientológusok vezetőjének rokona volt és ezt mindenki tudta is róla, rá jóval nagyobb nyomás hárult, hogy az előírásoknak megfelelően viselkedjen. Emiatt többször is összetűzésbe került David Miscavige-dzsel és annak feleségével. Bátyja, Justin és szüleik már évekkel korábban kiléptek az egyházból és emiatt nem is tarthatta velük a kapcsolatot, de Jenna nézetei azután kezdtek igazán megváltozni, hogy találkozott Dallas Hillel, aki később a férje lett.

2004-ben Ausztráliába küldték a házaspárt, hogy segítsen egy nehéz helyzetben lévő szcientológus sejtnek. Jennáék a megszokottnál jóval szabadabban mozoghattak, és így futottak bele olyan internetes oldalakba, amelyek a szcientelógiához kapcsolódó visszásságokat tárták fel. Ez ugyan még nem volt elég ahhoz, hogy végleg kiszálljanak, de ahhoz igen, hogy elkezdjék másképpen látni a saját életüket. Az ausztrál misszió egy évig tartott, és ezt követően Dallas és Jenna hazautazott ugyan Amerikába, de már semmi nem volt ugyanolyan. Végül 2004-ben mindketten kiléptek.

2015-ben aztán az is kiderült, hogy David Miscavige megbízást adott arra, hogy Jenna édesapját megfigyeljék és autóval kövessék, valamint lehallgassák a telefonját és feltörjék a levelezését. Mindez 18 hónnappal azután történt, hogy idősebb Ronald Miscavige is elhagyta a Szcientológiai Egyházat. A Népszabadság 2015-ös cikke szerint a rendőrséghez kerültek olyan dokumentumok, amelyek igazolták a megfigyelés tényét. Például megtörtént az, hogy amikor az idősebb Miscavige bevásárlás közben a mellkasához kapott és összeroskadt, az őt megfigyelő magánnyomozók felhívták a megbízót, hogy mit tegyenek. Percek múlva David Miscavige visszahívta őket és annyit mondott:

Ha eljött Ron ideje, hogy meghaljon, hát haljon meg, és ebbe ne avatkozzanak bele semmilyen módon.

Ronald Miscavige életben maradt és később egy könyvben ő is kitálalt fia viselt dolgairól.

Kiemelt kép: Getty Images/Awakening