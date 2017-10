Megint autós gázolt gyalogosokat Londonban

Mivel London már két olyan iszlamista merényleten is túl van, ahol járdán sétálokat gázolt el egy oda felhajtó autós, mindenkit ijedtséggel töltött el, ami szombaton történt a Természettudományi Múzeum előtt:

Egy kocsi gyalogosokat ütött el az épület előtt, többen megsérültek.

There’s been a serious incident outside the Museum. We are working w/ @metpoliceuk and will provide an update when we have more information

— NaturalHistoryMuseum (@NHM_London) October 7, 2017