Katalónia: 761 sérültje van a spanyol rendőrség akcióinak

Katalán tisztviselők szerint 761 ember sérült meg vasárnap a rendőrségi akciókban, amelyekkel a spanyol kormány által alkotmányellenesnek tartott függetlenségi népszavazást próbálták megakadályozni.

A rendőrség sorra járta a szavazóhelyiségeket, fizikailag akadályozta meg a voksolást, elkobozta a szavazólapokat és az ezeket gyűjtő dobozokat. A rendőrség vonulását több helyen tömeg próbálta megakadályozni, az egyik helyszínen tűzoltók sorfala állta a rohamrendőrök útját.

A régió fővárosában, Barcelonában a rendvédelmi erők gumibotokat és gumilövedéket is bevetettek. A szavazás este nyolc órakor véget ért, a katalán kormány szóvivője azt mondta, akik még ebben az időpontban is a szavazóhelyiségben tartózkodtak, még leadhatták voksokat.

Of all the police brutality videos I have seen from #Catalonia today this is hands down the most shocking.

This is unworthy of any democracy pic.twitter.com/OYaQ8yvDwF

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) October 1, 2017