Éteri hanggal süketítik az amerikai diplomatákat, kimentette őket az USA

Diplomáciai személyzetének több mint a felét kivonja az Egyesült Államok Kubából azt követően, hogy már 21 diplomatája betegedett meg fura hanghatások miatt – írja az NBC News. Ennek tetejébe nem ajánlják az amerikaiaknak a Kubába utazást, valamint leállították a vízumkiadást kubaiaknak.

Egyelőre rejtély, hogyan szenvedtek az amerikai diplomaták súlyos (hallás)károsodást, és ki áll mögötte. A kubai állam hárítja a felelősséget. Az USA meg van győződve, hogy a két ország megbékélési folyamatát akarja valaki hátráltatni.

Patrick Leahy, a kubai-amerikai kapcsolatok erősítéséért küzdő demokrata szenátor azt mondta, mindent meg akarnak tenni, hogy minimalizálják e védelmi intézkedések következményeit, és azok ne legyenek hatással arra, hogy bármikor segíteni tudjanak a Kubában lévő amerikai polgároknak. Hozzátette:

Az intézkedéseket három nappal azután jelentették be, hogy a kubai és amerikai külügyminiszter találkoztak Washingtonban, hogy megbeszéljék az incidenseket, amik tavaly ősszel kezdődtek. Rex Tillerson közölte, a bécsi konvenció értelmében Kubának kötelessége megvédeni az amerikai diplomáciai személyzet testi épségét.

Úgy tudni, a sérült személyzet többféle problémával küzd: enyhe agyi sérülést, állandó halláskárosodást szenvedtek, fáj a fejük, egyensúlyi zavaraik és kognitív problémáik vannak. Furcsa akusztikus hatásokat, zörejeket jeleztek korábban otthonaikban és egy havannai hotelben. Tillerson “egészségi támadásnak” nevezte a történteket, amikre még mindig nincs magyarázat.

A kubaiak kézzel-lábbal bizonygatják, hogy nem ők voltak, és harmadik félnek sem engedték meg, hogy ilyet tegyenek. Annyira jót akarnak, hogy szokatlan módon még amerikai FBI-nyomozókat is meghívtak, vizsgálódjanak csak. Mindenesetre az amerikai kormányzati válaszokkal mind a sérültek és családjaik, mind a politika elégedetlen.

Some at @StateDept want massive drawdown of Americans at @USEmbCuba but allow Castro to keep regime embassy in DC virtually the same 1/2

— Marco Rubio (@marcorubio) September 29, 2017