Kövekkel dobálták egymást az indiai és kínai határőrök

Nagyon szép alpesi tó a Pangong-tó a Himalájában, csak egy bökkenő van vele: egy vitatott indiai-kínai határszakaszon fekszik. Mivel mostanság rendszeresen cseszteti egymást a két óriásállam határőrsége a hegyvidéki régiókban, most se történt ez másként. A Business Insider cikke szerint augusztus 15-én kínai csapatok próbáltak behatolni az indiaiak ellenőrizte területre,

de kőhaijgálással visszaverték őket. Külön örömteli az amúgy szánalmas cívódásban, hogy egy magaslatról készített videófelvétel is megörökíti azt.

#FirstOnThePrint Video of Indian & Chinese soldiers clashing at Pangong lake in Ladakh on August 15. @manupubby pic.twitter.com/qzZvVYFfjX

— ThePrint (@ThePrintIndia) August 19, 2017