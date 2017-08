Tömegbe hajtott egy furgon Barcelonában, terrortámadás történt

Sérültjei is vannak a történteknek, A gázoló sofőr elhagyta a helyszínt, keresik. Úgy tudni, egy étterembe is fegyveresek hatoltak be.

Kisteherautó hajtott a tömegbe Barcelona egyik turisztikailag kiemelt sétálóutcáján, a La Ramblán – írja a BBC News. A portál szerint sérültjei is vannak a történteknek. A videón az összetört elejű fehér furgont kell keresni. Atropello masivo en rambla #barcelona varios heridos pic.twitter.com/i0h32ASMpm — José C. Vilorio ن (@JCarlosVilorio) August 17, 2017 A rendőrség “masszív ütközésről” beszél és azt kéri, mindenki maradjon távol a Placa Catalunya nevű tértől. A környék metró és vasúti állomásait lezárták az El País szerint. Az emberek a környékbeli kávézókban és üzletekben kerestek menedéket. Egy rendőrségi szóvivő szerint egy kábítószercsempész menekült követte el a gázolást, ő gyalog hagyta el a helyszínt, jelenleg is keresik. A leírás szerint 170 centi magas, fehér-kék csíkos pólót viselt a támadáskor. Úgy tudni, két felfegyverzett ember közben behatolt egy Tallers utcai étterembe is – írja a Reuters. A hatóságok is támadásként kezelik a történteket a Sky News szerint. A húszéves, egy Starbucks kávézóban elbújt Marc Esparcia így elevenítette fel a történteket a BBC-nek: Egy nagy hang volt és aztán mindenki fedezékbe rohant. Egy csomó ember volt, sok család, ez az egyik leglátogatottabb hely Barcelonában. Szerintem sok embert elütöttek. Ez szörnyű, pánik volt. Iszonyú. Az El País helyszíni élő közvetítését itt érheti el. Ha tényleg szándékos volt a gázolás, akkor a tettesek puha célpontot választottak: a Rambla több mint egy kilométer hosszan húzódik a tengerparti Kolumbusz-szobortól a Placa Catalunyáig, rengeteg turista keresi fel évről évre. Tele van árusokkal, kissé piacjellege is van, az épületek tövében pedig vendéglátóhelyek sorakoznak. Az önkormányzat nemrég a forgalmat is szabályozta, vagyis inkább csökkentette, pont a sok gyalogos miatt. A gázolás az új robbantás Mindenesetre az utóbbi másfél évben összeurópai félelemmé vált a radikálisok legegyszerűbb támadási módszere: járművekkel gázolni embereket. A legdurvább ilyen eset tavaly nyáron történt a franciaországi Nizzában, ahol 87-en haltak meg a teherautóval gázoló merénylővel együtt. Télen az egyik berlini karácsonyi vásáron ment végig egy támadó, itt 11-en haltak meg, valamint a kamion korábban kivégzett lengyel sofőrje. Azóta Londonban is volt két ilyen támadás is: előbb a hat halottat követelő westminsteri támadás márciusban, majd június elején a 11 halottal járó London Bridge-i gázolás és késelés. Cikkünket frissítjük. 24 hu vissza a címlapra

Ajánlom a Facebookon Ajánlom 0

Kommentek