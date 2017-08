Összeütközött két személyszállító vonat az egyiptomi Alexandriában pénteken.

Rendőrségi és orvosi tájékoztatás szerint 21 ember meghalt, 55 megsérült. Az állami televízió ettől eltérő adatot közölt: 18 halottról és 58 sebesültről adott hírt.

#Alexandria crash: One of the trains was traveling from Cairo,the other was heading from Port Said https://t.co/45BWFVBHXl (pic @JoJo_Fawzy) pic.twitter.com/I61rIEhu04

— RT (@RT_com) 2017. augusztus 11.