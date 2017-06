Szombaton temetik Helmut Kohl egykori német kancellárt

Helmut Kohl temetése szombaton lesz Speyerben.

Helmut Kohl 2017. június 16-án hunyt el oggersheimi otthonában. 87 éves volt. És megváltoztatta Európát…

Helmut Kohl búcsúztatása és temetése körül egyre több az intrika, a meg nem értettségből fakadó düh, a zavarkeltés és a fejetlenség. Például: Kohl özvegye azt szerte volna, hogy Orbán Viktor mondjon beszédet Angela Merkel helyett, illetve Helmut Kohl 53 éves fia, Walter Kohl nem megy el a szombati temetésre, mert szerinte apja helye 2001-ben elhunyt első felesége mellett van, nem pedig Speyerben.

“Ide nekem Helmut Kohlt!”

Az Európai Parlament elviekben egységesen saját halottjának tekinti az egykori német kancellárt, akit sokan a német egység atyának tartanak (így közvetetten az Európai Unió életre hívásának egyik első támogatójának is), hiszen hatalmas munkája volt abban, hogy a második világháborút követően kettészakadt Németország újraegyesüljön. Kohlt még az euroszkeptikusok is nagy tiszteletben tartják (bár az unió közös pénznemét is bizonyos értelemben neki köszönhetjük), s életművébe mindenki kényelmesen beleláthatja, és bele is látja saját igazának megdönthetetlen bizonyítékait.

Egy kereszténydemokrata politikus, aki fél életét annak szentelte, hogy a két Németország ismét egy legyen…

Orbán beszédéről hallani sem akartak a ceremónia főszervezői, sokak szerint a szóban forgó, tervezett Orbán-beszéd valójában nem több hírlapi kacsánál.

A temetése körüli zűrzavarban egyébként Mihail Gorbacsov, a peresztrojka legfontosabb karaktere, a Szovjetunió utolsó vezetője nem vesz részt. Dimitrij Medvegyev, orosz kormányfő képviseli majd Oroszországgal együtt az idős Gorbacsovot is.

Helmut Kohl özvegye ellen harcolnak a kancellár fiai

Helmut Kohl gyermekei úgy gondolják, hogy a Kohlnál 33 évvel fiatalabb Maike Richter túl nagy hatást gyakorolt idős apjukra, akinek szerintük egész biztosan édesanyjuk mellett a helye, ő pedig Ludwigshafenben nyugszik. Hallani sem akarnak arról, hogy Maike Richter döntsön ez ügyben, pedig a jogállás szerint ez a helyzet. Richter ügyvédje és Helmut Kohl fiai között folyamatos egyeztetésről érkeznek hírek, arról azonban eddig szó sincs, hogy a kancellárt mégsem Speyerben temetnék el.

Walter Kohl azt üzente, szentségtörés, hogy apját Speyerben temetik el, ezért nem vesz részt a szertartáson.

Helmut Kohl egykori német kancellárt 2007-ben az Európai Bizottság elnöke és Mihail Gorbacsov Nobel-békedíjra jelölték.