Martin Schulz a gazdagokra több, a szegényekre kevesebb adót vetne ki

A tőkejövedelmet pedig a munkajövedelemhez hasonlóan adóztatná, de a tőle balra állóknak ez kevés.

A gazdagok adóterheit növelné, az alacsony és közepes keresetűekét csökkentené Martin Schulz, a Német Szociáldemokrata Párt kancellárjelöltje. Hétfői kampánybeszédében a családok támogatását is kilátásba helyezte, és azt mondta: ezek a lépések egész Európa számára gyümölcsözők lehetnek, mert növelik a keresletet, így az importot is a többi európai országból.

Kifejtette: a jövedelemadó jelenlegi felső kulcsát 42-ről 45 százalékra emelné, ami a jelenlegi évi 76 ezer eurós (23,4 millió forintos) jövedelmi határ helyett 54 ezer eurótól (16,6 millió forint) lenne érvényes. A 250 ezer eurónál (77 millió forint) többet keresők számára új, 48 százalékos adókulcsot vezetne be. Kitért arra is, hogy a tőkejövedelmet is sávosan, a munkabérekkel egyformán kellene adóztatni.

Az Ifo gazdaságkutató intézet vezetője azt mondta: a szociáldemokraták adótervei kismértékű könnyítést jelentenének a közepes jövedelműek többsége számára, de ennek mérsékelt a hatása. Ugyanakkor növeli annak a kockázatát, hogy a magas jövedelműek külföldön rejtsék el vagyonukat az adóhatóság elől.

Schulz terveire balról is érkezett bírálat: a Die Linke vezetője, Bernd Riexinger azt mondta, a szociáldemokratáknak nincs bátorságuk ahhoz, hogy mélyebben belenyúljanak a gazdagok zsebébe. Szerinte a fő probléma, hogy nincs luxusadó. (Reuters)