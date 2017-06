17-re emelkedett a londoni toronyház áldozatainak a száma

A hatóságok egyre kevéssé hisznek abban, hogy túlélőket találhatnak. Harmincan vannak kórházban, 17 ember állapota kritikus.

A londoni tűzoltóság parancsnoka szerint még csak közelítőleg sem lehet tudni, hogy hányan lehettek a szerdán teljesen kiégett londoni toronyházban, és az épület aprólékos átkutatása biztonsági okokból csak később kezdődhet.

Dany Cotton a BBC televíziónak csütörtökön elmondta: a tűzoltó alakulatok már bejárták és röviden átvizsgálták a 24 szintes épület minden emeletét, de egyelőre nem lehetséges a Grenfell Tower nevű magasház teljes körű átkutatása, mert különösen az épület peremrészei szerkezetileg nem biztonságosak.

Hozzátette: előző reggel, a tűzvész csúcspontján komolyan tartott attól, hogy a toronyház összeomlik. “Mindannyian emlékszünk a 9/11 rettenetére”,

A Grenfell Tower szerdán hajnalban gyulladt ki, még csütörtökön is oltották, de a tűz oka még mindig ismeretlen.

BREAKING: London police say death toll in apartment building blaze rises to 17.

— The Associated Press (@AP) June 15, 2017