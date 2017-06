Rakkából menekülő civileket lőttek

Legalább 21, Rakkából menekülő civillel végzett az Egyesült Államok vezette koalíció légicsapása, miközben az Eufráteszen keresztül próbáltak kis csónakokon távozni az Iszlám Állam terrorszervezet szíriai fellegvárának számító városból, jelentette kedden az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH).

A kiterjedt helyi aktivistahálózattal rendelkező szervezet szerint a halálos áldozatok között nők és gyermekek is vannak. Az OSDH közleménye hozzátette: félő, hogy a halottak száma növekedhet, mivel a támadásnak több olyan sebesültje is van, akiknek súlyos az állapota.

A Raqqa is Being Slaughtered Silently (Rakkát csendben lemészárolják) nevű aktivistacsoport is megerősítette, hogy többen életüket vesztették a légitámadásban. Az ellenzéki csoport szerint miután a városból kivezető két legnagyobb híd megsemmisült, az emberek csónakokkal igyekeznek az iszlamisták uralma alatt lévő Rakkából elmenekülni.

A dzsihadisták fellegvára ellen nagyszabású offenzíva készül, a koalíció adatai szerint eddig mintegy 200 ezren hagyták el a várost.

Az OSDH összesítése szerint április 23-a és május 23-a között 225 polgári személy esett áldozatul a Washington vezette koalíció bombázásainak Szíriában.