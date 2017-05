Trump családja mégis költözik a Fehér Házba

A 11 éves Barronnak már kiszemeltek egy új iskolát.

Az amerikai elnök felesége és 11 éves fia még a nyáron beköltözik a Fehér Házba – írja a Guardian.

Bár Donald Trumpot már januárban beiktatták Washingtonban, Melania Trump és Barron New Yorkban, a Trump Towerben maradt, és az volt a terv, hogy ott is maradnak, amíg a fiú elvégzi az általános iskolát. Most viszont úgy döntöttek, hogy átíratják egy egyházi elitiskolába, a St Andrew’s Episcopal School-ba a Washingtontól nem messze lévő Potomacben.

Az 1978-ban alapított iskolába 580 diák jár, óvodástól középiskolás korig. A továbbtanulási arány 100 százalékos, a tandíj a hatodiktól a nyolcadik osztályig évente tízmillió forintnyi összeget tesz ki. A hatóságok, és persze az adófizetők viszont fellélegezhetnek – a New York-i rendőrség becslései szerint eddig naponta mintegy 40 millió forintnyi összegbe került Barron és Melania Trump védelme.