Meztelenre vetkőzött egy férfi a pozsonyi autópályán

Egy pucér férfi garázdálkodott ma Pozsonyban az autópályán, az Eisnstein úton, írja az Újszó.

A férfi a családjával indult kirándulni, de útközben összeveszett feleségével, majd leállította az autót, levetkőzött és meztelenül elkezdett sétálni az autópályán.

Ekkor még ártalmatlannak tűnt, viszont nem sokkal később fogott egy követ és bedobta egy másik autó ablakát. A férfit elfogták a rendőrök, akiknek kényszerítő eszközöket is be kellett vetniük ellene. Garázdasággal gyanúsítják, miután ártalmatlanították őt, kórházba szállították. Az esetről videó is készült.