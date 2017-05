Szuper volt a legénybúcsú, egyedül a vőlegény hiányzott

Az a fránya útlevél!

Nick Gates júliusban feleségül veszi menyasszonyát, Laurát, Az essexi fiatalember a nagy nap előtt hatalmas legénybúcsúval ünnepelt volna. De nem így alakult – mint ahogy erre már a címből is következtetni lehetett.

Nick tizenhét barátja társaságában a spanyolországi Benidormba készült, hogy egy izmos hétvégével készüljenek rá a lagzira – írja a Daily Mail.

A brit férfi lázasan készült az utazásra, be is csomagolt, egyetlen apró probléma csúszott csak be:

sehol nem találta az egy hónappal korábban elkészült útlevelét.

Feltúrta az egész lakást – de semmi. Először azt gondolta, hogy ez valami tréfa, és hogy csak a tanú vagy a legénybúcsús társai szívatják. Persze az is megfordult a fejében, hogy esetleg a jövendőbeli felesége dugta el az útlevelet, de persze tudta, hogy Laura nem lenne képes ilyen galádságra.

Az utazás reggelét azzal kezdte, hogy végighívta a légitársaságokat, hátha valamelyik gépre fel tudna szállni útlevél nélkül, mondjuk, a jogosítványa felmutatásával, de nem díjazták az ötletét.

Eközben a legénybúcsúra készülő társai is azt hitték, hogy Nick csak viccből nincs ott a reptéren, és majd biztos a szállodában várja őket.

De nem. Nick otthon töltötte a hétvégét, a szülei lakásában glettelt a konyhában.

És közben sorra látta az interneten a fényképeket és videókat, amelyeken a barátai láthatóan óriásit buliznak – nélküle, a legénybúcsúján.

Nem először fordul elő ilyesmi az essexi férfival: egyszer egy római utazás hiúsult meg a lejárt útlevele miatt. A Sun szerint Nick és Laura az esküvő után Mauritiusra utaznak majd. Persze csak akkor, ha…