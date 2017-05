Egy Tokióból Los Angelesbe tartó gépen törti ki a botrány, amikor az egyik utas- aki a New York Post beszámolója szerint részeg volt- belekötött több utastársába is. A videón látható férfi viszont ezt nem hagyta, és miután összeszólalkoztak, össze is verekedtek.

A gép a rossz időjárás miatt több mint egy óráig nem kapott felszállási engedélyt, így a férfit még le tudták szállítani a fedélzetről és előállították.