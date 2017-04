Francia elnökválasztás: Macron és Le Pen megy tovább az exit pollok szerint

A francia elnökválasztás első fordulójában a szavazatok legalább ötven százalékát kell begyűjtenie a győztesnek. Mivel ez biztosan nem sikerül senkinek, a tizenegy jelöltből a két legtöbb voksot kapó jut be a május 7-i második körbe.

A közvélemény-kutatások szerint Marine Le Pen és Emmanuel Macron a legesélyesebb a továbbjutásra, de Jean-Luc Mélenchon és Francois Fillon is ott lehet a következő fordulóban. A jelöltekről és programjaikról korábban itt írtunk.

A Kantar Sofres Onepoint becslései szerint Emmanuel Macron és Marine Le Pen egyaránt a szavazatok 23 százalékát gyűjtötte be, így ők lehetnek ott a következő fordulóban. Francois FIllon és Jean-Luc Mélenchon 19-19 százalékkal zárhattak.

Az Ispos által közölt exit poll szerint Macton nyert 23,7 százalékkal és Le Pen a második 21,7 százalékkal.

Május 7-én tehát a szociáldemokrata és a szélsőjobboldali jelölt közt dőlhet el a csata. Ez Macronnak kedvez, mert Le Pen elutasítottsága sokkal magasabb, akár kiütéses győzelmet is arathat ellene.

Fontos, hogy az exit pollok is csak előrejelzések, tehát nem tekinthetők hivatalos eredmények.

A francia belügyminisztérium közlése szerint ötig a választásra jogosultak 69,42 százaléka adta le a szavazatát, ami szinte megegyezik az öt évvel ezelőtti értékkel. Íme a részvételi arány megyénként.

A voksolás a legtöbb helyszínen hét órakor ér véget, de nagyobb városokban nyolcig tartottak nyitva a hivatalok. A szavazatszámlálás közben el is kezdődött. Becslések szerint 23 százalékos a távolmaradás.

Több szavazóhelyiségben gépeken is lehetett szavazni. Üdv a XXI. században.

A berlini francia nagykövetség előtt kígyózó, kétszáz méteres sor állt egész nap, a szavazóknak akár 3-4 órát is kellett várniuk, hogy sorra. Kanadában még súlyosabb volt a helyzet, csak Montréalban 57 ezer francia szeretett volna voksolni vasárnap.

A közösségi oldalakon 15 és 17 óra között Marine Le Pent emlegették a legtöbben, Mélencon és Macron követte fej-fej mellett.

Donald Trump amerikai elnök szerint nagyon érdekes a francia elnökválasztás.

Very interesting election currently taking place in France.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2017