Változtatni kell az abortuszszabályozáson Írországban

Változtatni kell az ír alkotmány abortuszt korlátozó szabályozásán – így döntött az a társadalmi testület, amelyet a kérdés megvitatására kértek fel.

A Polgárok Gyűlése nevű testület 99 véletlenszerűen kiválasztott ír állampolgárból áll, elnöke a legfelső bíróság bírája, Mary Laffoy. Feladatuk az volt, hogy elemezzék az ír alkotmány nyolcadik kiegészítését, amely alapján az anya és a magzat élethez való joga egyenlő.

A testület szombaton hozott végső döntést – a tagok 87 százaléka szavazott amellett, hogy alkotmányos reformra van szükség.

Írországban arra is csak 2014-től van lehetőség, hogy megszakítsák a terhességet, ha az anya élete veszélyben van. Ebbe a várandós nő öngyilkosságának veszélyét is beleértik. 2014-ben és 2015-ben is 26-26 abortuszt végeztek erre hivatkozva.

Laffoy bírónő a szombati döntés után közölte: az eredmény kötelezettséget jelent arra, hogy a kormány kezdeményezze abortusz szabályozásának megváltoztatását, az alkotmánymódosításhoz népszavazásra lesz szükség. (The Guardian)