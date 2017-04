Akár életfogytiglant is kaphat a volt dél-koreai elnök

Hivatalosan is vádat emeltek ellene korrupció miatt.

Korrupció vádjával hivatalosan is vádat emeltek Pak Gjun Hje volt dél-koreai elnök ellen – jelentette be az ország ügyészsége. A március vége óta őrizetben lévő volt államfő ellen hivatali hatalommal való visszaélés és államtitkok kiszivárogtatása miatt is folyik eljárás.

A 2012 végén hivatalba lépett, 65 éves Pak Gjun Hje – Pak Csong Hi diktátor lánya, Dél-Korea első elnöknője – ellen a korrupciós botrányok miatti tömeges tüntetések nyomására indítottak tavaly alkotmányos vádeljárást, és hivatalosan márciusban mondatták le véglegesen a tisztségéből.

A múlt hónap végén vették őrizetbe azzal a váddal, hogy bizalmas barátnőjével, Csoj Szun Szillel összejátszott vállalatok megzsarolásában, kenőpénzek elfogadásában és más bűncselekményekben.Ha a bíróság bűnösnek találja, tíz évtől életfogytig tartó elzárásra ítélheti a volt elnököt.

Pak őrizetben marad, és a börtönből Szöulba szállítják a tárgyalásra, amely várhatóan a következő hetekben kezdődik meg és legalább félévig tart. Egyelőre nem tudni, hogy a tárgyalás megkezdődik-e a május 9-re kitűzött előrehozott választások előtt, amelyen megválasztják az utódját.

Az ügyészség vádat emelt Sin Tong Bin, az ötödik legnagyobb dél-koreai cég elnöke ellen is azzal a váddal, hogy 6 millió dollár értékű kenőpénzt adott Paknak és a bizalmasának egy jövedelmező vámmentes üzlet megnyitásának engedélyezése fejében.