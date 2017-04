Megszavazta a török nép Erdogan totális hatalmát

Az elnöki rendszer bevezetéséről tartott törökországi népszavazáson leadott igen szavazatok száma a nem hivatalos adatok szerint 1,3 millióval haladja meg a nem szavazatok számát – jelentette be Recep Tayyip Erdogan elnök vasárnap este.

Erdogan hangsúlyozta, hogy a török választók történelmi döntést hoztak a népszavazáson, az alkotmánymódosításokat a török történelem legfontosabb reformjának nevezte.

Elmondta, hogy a külföldön leadott szavazatok nagy szerepet játszottak az igen táborának sikerében. Hozzátette azt is, hogy az alkotmánymódosítások támogatása erősödött a délkeleti országrészben.

A török államfő köszönetet mondott a választóknak, és kiemelte, hogy minden egyes leadott szavazat számít.

– tette hozzá.

Török sajtójelentések szerint az igen szavazatok aránya 51,34 százalék a voksok 99 százalékos feldolgozottsága mellett.

Binali Yildirim török miniszterelnök úgy fogalmazott:

– tette hozzá.

Recep Tayyip Erdogan török államfő telefonon gratulált vasárnap a kormányfőnek és más szövetségeseinek az elnöki rendszer bevezetéséről tartott népszavazás eredményéhez – jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.

A Habertürk televízió jelentése szerint a részvételi arány 86,7 százalékos volt.

Az elnöki hivatalból érkező hírek szerint Erdogan azt mondta: hálás az embereknek, hogy kifejezték az akaratukat az urnáknál. Az elnök hívei Isztambulban tűzijátékkal ünnepelték az eredményt, amely egyelőre még nem hivatalos részeredmény.

#BREAKING: Turkey votes “YES” in historic referendum and moves toward an executive presidency #TurkeysChoice https://t.co/zqOpHsaDnK pic.twitter.com/NGqosNSWpG

— TRT World (@trtworld) 2017. április 16.