Migráns vagy amerikai? Egyperces kvízből kiderül, mekkora idióta Donald Trump – videó

Billy Eichner egy mindössze hatvan másodperces kvízzel csodálatosan demonstrálta, mekkora katasztrófa Donald Trump migrációs politikája.

Az amerikai humorista rövid játékra hívta az utca emberét: egy percen át sorolt neveket, a válaszadónak pedig azonnal meg kellett mondania, hogy tősgyökeres amerikai személyről vagy bevándorlóról van szó.

Először is nézzük a videót:

IMMIGRANT OR REAL AMERICAN? A game from BILLY ON THE STREET. pic.twitter.com/xS5C3ASGGL

— billy eichner (@billyeichner) February 1, 2017