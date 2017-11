Hetven éve nem volt akkora forradalom a közlekedésben, mint ami most jöhet

Elon Musk a nagy bejelentések és a hülye akcentusok embere. A hétvégén pedig mind a kettőt bemutatta. A Tesla vezetője egy dadogva megtartott előadáson bemutatott egy olyan járművet, ami képes lehet átalakítani a világot. És ami a legmeglepőbb, egy teherautóról van szó. Egy olyan teherautóról, ami alapjaiban változtathatja meg azt, ahogy közlekedünk, dolgozunk, de még arról is dönthet, hogy ki az Egyesült Államok elnöke.

A Tesla Semi úgy néz ki, mintha Darth Vader összejött volna egy szemeteskukával, és teherautó született volna a szerelemből. De pont azért néz így ki, mert a teherszállításban elég rég volt utoljára tényleg komoly újítás. A nagy, kockaformájú kamionokat senki nem tudja azzal vádolni, hogy áramvonalasak lennének, a Semi viszont elvileg áramvonalasabb, mint egy sportautó.

A furcsa formára is van magyarázat. A Teslának ugyanis nem kellett olyan dolgokkal foglalkozni egy teljesen elektromos teherautónál, mint amikkel a benzines kamionok tervezőinek. Így sokkal vékonyabb lehet az utastér, sokkal lejjebb tárolhatják az akkumulátorokat, amivel sokkal mélyebbre vihetik a jármű súlypontját, stabilabbá és jobban kormányozhatóvá téve azt. Ráadásul – mivel nem kell helyet keresni a motornak, ez ugyanis a kerekeknél van – a vezetőfülke is sokkal előrébb lehet, mint a többi kamionon.

De a Tesla Semi nem azért érdekes, mert menőn néz ki. Ez igazából csak minket érdekel, a nagy szállítási cégek vezetőit nem. Őket az érdekli, hogy a Semi elvileg sokkal nagyobb hatótávolságot bír, mint amit remélni mertek. Elon Musk szerint 500 mérföldet, vagyis 800 kilométert lehet majd egyetlen feltöltéssel menni vele, és a Tesla-szupertöltőkkel fél óra alatt 400 mérföldnyi áramot lehet belepumpálni. Ez fontos adat, mert egy teherautó megtankolása is körülbelül negyed óra. Mindezt telepakolt kamionnal mérve. Musk szerint a Semi az első naptól kezdve olcsóbban üzemeltethető majd, mint egy benzines kamion, főleg, ha a teljes bekerülési árat nézzük. Itt válik igazán érdekessé a Tesla bejelentése, mert a cég eddig jellemzően drágább személyautókat gyártott.

Úrvezető, önvezető

És a Semiben van még egy trükk, amivel megváltoztathatja a világot. A legtöbb Tesla már most képes félig önvezetően közlekedni az utakon, de nem a képességek akadályozzák meg abban, hogy teljesen önvezető legyen. A Semi is úgy indul, hogy képes részben levenni a feladatokat a sofőr válláról, de később természetesen bármikor átállítható teljesen önvezetővé is.

Ez pedig hatalmas lépés lenne afelé, hogy soha többé ne emberek vezessék a járműveket, amelyekben utaznak.

Az önvezető személyautók ügye sokkal bonyolultabb, mint a kamionoké. A személyautóknak zsúfolt, bonyolult városokban kell közlekedniük, ráadásul egyéni döntéseken múlik az, hogy hajlandóak vagyunk-e önvezető autót venni. Egy teherautó viszont nagyrészt az autópályákon közlekedik, ahol kevesebb a kiszámíthatatlan helyzet, és nem is a sofőrök döntenek arról, hogy önvezető kamiont vegyenek-e, hanem cégek, amelyek szimplán gazdasági számítások alapján lennének hajlandóak lecserélni a komplett flottájukat. Amint jobban megéri majd sofőr nélküli, elektromos teherautókat üzemeltetni, azonnal ellepik majd az utakat.

És végső soron ez lehet majd az a lépés, ami áttöri a gátakat az önvezető járművekkel szemben. Sokkal kevésbé lesz idegen önvezető személyautót venni, ha már megszoktuk azt, hogy a kamionok sofőr nélkül közlekednek az utakon.

És nem is a Tesla az egyetlen vállalat, amelyik azon dolgozik, hogy ez megoldódjon. Az önvezető teherautók fejlesztésére már most tízszer annyi pénzt költenek csak az Egyesült Államokban, mint három évvel ezelőtt. Az Über Otto néven futtatott önvezető kamionos cége már sikeresen le is szállított egy kamionnyi Budweisert Colorado Springsbe az egyik raktárukból. És ott van még az Embark nevű cég is, ami az Egyesült Államok egyik legnagyobb flottáját üzemeltető Ryderrel és az Electroluxszal együtt próbál meg önvezető kamionokat üzemeltetni.

Az ember a gyenge pont

Az önvezető kamionok bevezetésére rengeteg érvet lehet felhozni, de van egy nagyon erős ellenérve is. De kezdjük először azzal, hogy miért érné meg. A közlekedés veszélyes dolog. És a balesetek majdnem egészét emberi hibák okozzák. Ha az embert kivesszük a közlekedésből, azzal elég sok életet lehet megmenteni.

Ráadásul kamiont vezetni nehéz munka, főleg az Egyesült Államokban, ahol legelőször megléphetik az önvezető teherautók bevezetését. A kamionsofőrök sokszor hetekig távol vannak a családjuktól, unalmas, monoton munkát végeznek, hosszú a munkaidő, és fizikailag is leterheli a testüket. Ráadásul nem is fizet különösebben jól. A legnagyobb amerikai flottáknál három embert kell felvenni ahhoz, hogy egy évre betöltsenek egy helyet, annyian hagyják végül ott a szakmát.

Közben pedig a kamionosoké hiányszakma, és nemcsak az Egyesült Államokban, hanem Magyarországon is. A sofőröké évek óta a legkeresettebb munkák egyike az országban, annyira kevesen akarnak vezetni. Ez egyébként az egész világra igaz, de Magyarországon rosszabb a helyzet, mert nálunk a munkaerőért nemcsak más ágazatokkal kell versenyezni, hanem a nyugat-európai piacokkal is, amelyek fölszippantják az olcsó kelet-európai sofőröket.

És az a helyzet, hogy kevesen szerelmesek annyira a kamionozásba, hogy ne cserélnék le egy kényelmes irodai munkára. Ha pedig a kamionok önvezetőkké válhatnak, pontosan ez történhet. A most önvezető kamionokat fejlesztő cégek egy dologban egyeznek meg igazán: az önvezetés az autópályára való. Nagyjából mindenki úgy képzeli el a dolgot, hogy addig, amíg a kamion a raktárból indulva elhagyja a várost, egy sofőr fogja vezetni a számítógépe elől, hogy aztán a robotok vegyék át az uralmat az autópályán. Így azok, akik eddig hosszú hetekig voltak távol a családjuktól, most reggel bemehetnek az irodába, hogy levezessenek 10-30 kamiont, aztán hazaérjenek vacsorára. A vezetés irodai munkává válna.

Átalakuló társadalom

Aminek pedig komoly társadalmi következményei is lennének. Egyrészt ott van az önvezetés legnagyobb ellenérve, hogy kamiont vezetni az Egyesült Államok legnépszerűbb munkája, és az automatizáció miatt rengeteg munkahely tűnhet majd el.

Arról nem is beszélve, hogy az irodai munkássá válással együtt jár a földrajzi migráció is, mert az irodai munkát végző korábbi sofőrök szívesebben költöznek sűrűbben lakott, városi területekre.

Az amerikai politikai rendszer viszont úgy van megtervezve, hogy a szavazatoknál ellensúlyozza a vidéket a városokkal szemben. Ha az elnökválasztás elektorait nézzük, akkor a gyakorlatban nagyobb szava van az elnök megválasztásában egy olyan embernek, aki kevésbé sűrűn lakott, vidéki területen lakik, mint egy olyannak, aki városban. Ez azért van, mert a kisebb népsűrűségű területeken kevesebb emberre jut egy elektor (aki végül szavaz az elnökre), ezért egy szavazat többet ér Közép-Nyugaton, mint a sűrűn lakott keleti parton.

A teherautósofőrök munkájának elvándorlása pedig ezeket a középső területeket fogja a legjobban érinteni. Ezeknek a területeknek fontos szerepük volt abban, hogy Donald Trumpot elnökké választották, és a munkanélküliség megugrásával még inkább a populizmus felé fordulhatnak majd a kiábrándult szavazók. Kevesen gondolták volna, hogy a kamionoknak köze lehet a populizmushoz, pedig így van.

Az önvezető kamionok elterjedése akkora változást hozna az Egyesült Államok társadalmában, amekkora 70 éve nem volt. Akkor jelentek meg először a szupersztrádák, amelyek teljesen átalakították a közlekedést és a munkát. Megváltozott a távolság, ameddig az emberek hajlandóak reggelente elmenni egy munkáért, hiszen a szupersztrádákkal már egészen távoli területek is elérhetőek a reggeli ingázásra. Körülbelül ilyen társadalmi mozgást okozhat majd a kamionsofőrök elvándorlása is.