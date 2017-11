Tiborcz-közeli cég kezelheti az elektronikus közbeszerzési rendszert

A NEKSZT Kft. rendszerén fog átfutni az összes közbeszerzés.

Egy, a Tiborcz István üzleti köreiből érkező férfi áll annak a cégnek az élén, amely az elektronikus közbeszerzés kizárólagos üzemeltetője lesz – írja a HVG. A cég élén Csányi István áll, akit tavaly Lázár János miniszter a közbeszerzéseket felügyelő helyettes államtitkárnak nevezett ki, azelőtt pedig az Ész-Ker nevű cég szakmai irányítója volt.

Ennek a cégnek a meghatározó tulajdonosa Kárpáti Péter György, aki a HVG szerint több ponton is kötődik Orbán Viktor vejéhez, illetve korábbi hírek szerint Lázár Jánoshoz is közel áll. A Miniszterelnökséget vezető miniszter, akivel nemrég Tiborcz Istvánnal iszogatott egy budapesti étteremben, november elején jelölte ki a NEKSZT-et az elektronikus közbeszerzés kizárólagos üzemeltetőjének.

Az Ész-Ker 2016-ban az azóta a miniszterelnök és Orbán Ráhel jogi képviseletét is ellátó SBGK Ügyvédi Irodával együtt nyerte el a Miniszterelnökség 670 millió forintos megbízását, amely szerint hét hónapon keresztül adtak közbeszerzési és jogi tanácsokat. Ugyanabban az évben szintén ők nyerték el a Miniszterelnökség ugyanilyen feladatokra kiírt 5 milliárd forintos közbeszerzését is, az Ész-Ker pedig egyike a Nemzeti Fejlesztési Programiroda 5 milliárd forintos tenderét megnyerő cégeknek is. Az SBGK egyik ügyvédje Bajkai István fideszes politikus.

