Ahmed H. ügye miatt ülésezik a Kúria

Jelenleg is tart az elsőfokú eljárás Szegeden Ahmed H. ügyében, azonban kedden a Kúria is ülésezett az ügyben – írja a hvg.hu. A helyszínen megjelent Ahmed H. is, ügyvédje, Bárándy Péter viszont azt mondta, nem fog részt venni az ülésen.

Mint korábban megírtuk, Ahmed H. ártatlannak vallotta magát. A férfit határzár tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett tiltott átlépése és állami szerv kényszerítése céljából személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetésével megvalósított terrorcselekmény bűntettével vádolja az ügyészség.

A Szegedi Törvényszék első fokon bűnösnek mondta ki, ezért 10 év fegyházra ítélték és végleg kiutasították az országból. A döntést a Szegedi Ítélőtábla nem bírálta felül.

Polt Péter szerint a táblabíróság döntése törvényt sértett akkor, amikor új eljárás lefolytatására kötelezte az elsőfokú bíróságot. Ezért azt kérte a Kúriától, hogy állapítsa meg, hogy a táblabíróság az ítéletet a büntetőeljárási szabályok megsértésével helyezte hatályon kívül. Elmondása szerint nem lett volna szükség az elsőfokú határozat hatályon kívül helyezésére.

Bárándy Péter azt kéri a Kúriától, utasítsák el Polt Péter kérését.

