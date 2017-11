Lövöldözés egy texasi templomban, legkevesebb 27 halott

Egy fegyveres férfi nyitott tüzet a texasi Sutherland Springs városának baptista templomában helyi idő szerint vasárnap 11 óra 30 perc körül – számolt be róla a helyi média.

A hatósági szóvivők megerősítették, hogy a támadó meghalt, azt azonban nem tudni, hogy a kiérkező rendőrök lőtték-e agyon vagy öngyilkos lett.

Az elkövető a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint 27 emberrel végzett és több mint húsz ember megsebesített.

A helyszínre nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, de több mentőhelikopter is leszállt a templom mellett. A támadó indítékát egyelőre nem tudni.

A miséken a helyiek szerint általában körülbelül ötvenen szoktak részt venni.

Police tell me shooter is dead and there is no more active threat pic.twitter.com/1QPX8uQtpY

A Japánban tartózkodó Donald Trump elnök Twitter-üzenetben reagált a támadásra.

– írta az elnök.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2017