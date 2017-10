Aknára lépett az MSZP, Balázs Péter nem lenne a kormányfőjelöltjük

A volt külügyminiszter csak az ellenzék közös jelöltje lenne. A szocik állítják, megkeresték őt ezzel, de Balázs cáfolta ezt.

Fura pofonba szaladt bele a 10 százalék körül stagnáló MSZP hétfő este az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Tóth Bertalan frakcióvezető kijelentette, hogy a szocialisták el tudnák képzelni a múlt héten már többször emlegetett Balázs Pétert kormányfőjelöltnek. Erről informálisan már egyeztettek vele. Tóth így fogalmazott:

A választási győzelemhez szükség van közös miniszterelnök-jelöltre, közös egyéni jelöltekre. Ha Balázs Péter tud közös miniszterelnök-jelölt lenni, ha Balázs Péter a választók felé meg tudja jeleníteni azt a reményt, hogy Orbán Viktor leváltható, akkor én személy szerint támogatom őt.

Nem sokkal később a volt külügyminiszter Balázs követte Tóth-ot a vendégszékben, aki totálisan ellentmondott a szocialista politikusnak. Kijelentette, nem jelentkezett be sehova és nem kérte fel senki jelöltnek.

Balázs azt is cáfolta, hogy az MSZP akár informálisan megkereste volna.

Közölte is, csak az ellenzéki összefogásnak lenne jelöltje, nem egy-két pártnak. Miniszteri posztot is vállalna. Balázs már egy hete is arról beszélt az ATV-n, miután megszellőztette egy blog a nevét, hogy “túlkínálat” van kormányfőjelöltekből az ellenzékben, ő pedig nem akarna egy újabb név lenni, az MSZP-DK közös jelöltje.

Mellesleg Szigetvári Viktor, az Együtt választmányi elnöke is bement a műsorba, ő is közölte, a szocialistákkal folyó tárgyalásokon fel sem merült Balázs neve, sőt a közös miniszterelnök-jelöltség sem. Maradnak tehát Karácsony Gergelynél, valamint a koordinált egyéni jelölteknél.

(Kiemelt kép: MTI Fotó/ Kovács Tamás)