Pancserpuccs: most sem tudták megbuktatni a DK-s polgármestert

De ezzel sem ért véget a rákospalotai csiki-csuki, a Fidesz újra beterjeszti majd javaslatát.

Megint nem sikerült elérnie a Fidesznek, hogy felfüggesszék a XV. kerület DK-s polgármesterét, Hajdu Lászlót – tudta meg az Index.

A helyi Fidesz azért kezdeményezett fegyelmi eljárást, mert a polgármester túlárazottnak tartott egy, a fideszesek által megszavazott óvodafelújítást, ezért nem volt hajlandó elrendelni a pénz kifizetését a költségvetésből. Először ellenzéki képviselőket is sikerült megnyerniük Hajdu kizárásához, de a helyi Jobbik később visszakozott, Móricz Eszter MSZP-s képviselő ellen pedig etikai eljárást indított pártja, majd kizárása mellett döntött.

Ismét puccsra készülnek a XV. kerületi polgármester ellen A Fidesz és egy volt MSZP-s képviselő szava dönthet Hajdu László sorsáról a rendkívüli közgyűlésen. Az elkaszált óvodafelújítás után kialakult lehetetlen helyzet miatt az LMP inkább feloszlatná az egész képviselő-testületet.

A polgármestert már júniusban is fel akarták függeszteni, de akkor nem mentek el az ülésre a fideszes képviselők, és Móricz is távol maradt, így nem tudtak szavazni a fegyelmi eljárásról. Hétfőn is hiába hívták össze a rendkívüli képviselő-testületi ülést, a Fidesz ugyanis a helyszínen visszavonta javaslatát, így megint nem volt szavazás.

Az Index információi szerint a Fidesz arra készül, hogy újra beterjeszti majd a felfüggesztésről szóló indítványát.