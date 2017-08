Letöltendőt kérnek a terézvárosi paloták kiárusításának ügyében

Orbán Viktor egyik kedvenc oligarchájáé lehet egy értékes Andrássy úti ingatlan, amely a szocialista Verók István idején egy korrupt ingatlaneladási ügyletben is szerepelt. Garancsi neve már akkor is felbukkant. A nagyvállalkozó cége most 100 ezer forinttal ajánlott többet, mint versenytársa.