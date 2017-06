Mario Vargas Llosa: A kormány azért fél a CEU-tól, mert itt állampolgárokat képeznek

Korábban már megemlítettük, hogy a CEU a legakadémikusabb módon reagált a kormány támadásaira, majd az azokat követő közönyre: konferenciát szervezett az akadémiai szabadságról. A konferenciához pedig megszerezték záróelőadónak Mario Vargas Llosa Nobel-díjas írót, a ma élő egyik leghíresebb szerzőt. A perui Vargas Llosa kiállása azért sem annyira meglepő,mert korábban már felszólalt a CEU mellett.

Vargas Llosa szerint az egyetem nemcsak jó szakembereknek, de jó állampolgároknak is képzi a hallgatóit. A jó állampolgár pedig betartja a törvényeket, körültekintő, nem hagyja magát manipulálni, de főleg kritikus. Nem engedi, hogy a hatalmasok meggyőzzék arról, hogy a létező világok legjobbikában él. Folyamatosan bízik a lehetőségben, hogy ennél jobban is lehet élni. Ilyen pedig csak demokráciában létezik.

Az író szerint szerencsések vagyunk, hogy végignézhettük a diktatúrák legrosszabbjainak pusztulását. Végignéztük a nácizmus, a fasizmus halálát, a Szovjetunió szétesését, és azt, ahogy Kína kapitalista ország lett.

Amikor fiatal voltam, Latin-Amerikában három kivétellel midnenhol diktatúra volt. És most mi van? Két kivétellel mindenhol demokrácia van. Korrupt és néha gyenge, de nem diktatúra.

– mondta Vargas Llosa, aki szerint a nacionalizmus és a populizmus mindig ugyanaz a két dolog. A nacionalizmus kicsit több, mint a populizmus, de mindig fedik egymást.

Szerinte az emberek olyanok között akarnak akarnak élni, akikre hasonlítanak, és akiknek értik a nyelvét, ezért húznak a saját törzsükhöz.

A CEU-ügy egy összeesküvés. Egy összeeskövés és kész. A CEU nem csak jó szakembereket, hanem jó és kritikus állampolgárokat is akar nevelni. Ez pedig az autokráciáknak, mint amilyen a magyar kormány is, nem tetszik. Ezért hozták létre ezt az összeesküvést. De nagyon meg voltak lepve, mert ez nem egy titkos akció volt, ahogy szerették volna. Reakció is volt rá, de még mekkora. Nemcsak Európából, hanem az egész világból.