Botrány a fővárosi kórház körül: nem zárt be, csak épp nem fogad betegeket a 3-as belgyógyászat

Nagy perpatvar lett az egyik budapesti kórház körül. A Hír TV keddi riportja azt állította, hogy a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben be kellett zárni a III. számú belgyógyászatot a tömeges felmondás miatt, az ápolók inkább az Ikeába mentek dolgozni. Másnap az egészségügyért is felelős Emberi Erőforrások Minisztériuma és a kórház is sietett tagadni a tévé állításait. A kórház szerint nem történt tömeges felmondás, és tervezett felújítási-karbantartási munkálatok zajlanak, ez érinti a szóba hozott III. számú belgyógyászatot, de az osztály, állítják, nem zárt be. Az EMMI államtitkára, Ónodi-Szűcs Zoltán álhírnek minősítette a Hír TV információját, jelezve, hogy csak a szokásos nyári festés zajlik a kórházban.

Ehhez képest a hvg.hu mai cikke a Hír TV értesülését látszik erősíteni. A portál azt írja a kórház működését ismerő, meg nem nevezett forrásokra hivatkozva, hogy

többről van szó, mint pletykáról és nem is újdonság a dolog; az elmúlt 1-2 évben vált igazán kritikussá a munkaerőhiány az osztályon, sokan mondtak fel vagy kérték áthelyezésüket egy másik osztályra. Túlterheltség, ki nem fizetett túlórák – legtöbbször ez állt a távozás mögött. A kórház vezetése úgy próbálta orvosolni a súlyos munkaerőhiányt, hogy bérnővéreket vett fel az osztályra.

A lap szerint azok, aki maradtak, most mondtak fel, egyszerre jelentették be távozási szándékukat, és valóban az Ikeába mennek dolgozni (a korábban felmondott kollégáikat követve), mert ott akár 30-40 százalékkal is több pénzt kereshetnek, és éjszakázniuk sem kell.

Az osztály hivatalosan valóban nem zárt be, szóval a kórház ebben kapaszkodik, azonban nem is fogad betegeket, gyakorlatilag tehát – egyelőre vagy sem, nem tudni – nem működik. A hvg.hu forrásai szerint a III. számú belgyógyászati osztályon nincs felújítás, sőt,

a “felújítás” feliratú tábla is csak kedden, a Hír Tv riportja után került ki az osztály bejáratára.